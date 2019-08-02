與母睡車站…印度3歲女童遭偷抱「集體性侵一整天」　分屍慘死找不到頭

記者林瑩真／綜合外電報導

印度再度發生殘忍的性侵殺人案，受害的還是一名僅僅3歲的女童。該名女童與母親睡在車站內，誰料，夜半遭人綁架，輪流性侵近一整天，最後勒斃分屍。目前警方已經逮捕3名嫌疑男子。

綜合外媒報導，當時女童跟母親及其伴侶一同睡在賈坎德邦（Jharkhand）詹謝普爾市（Jamshedpur）的塔塔那加（Tatanagar）火車站，但等到女童母親醒來，卻發現女童不在身邊，著急的立刻報警，同時懷疑她的伴侶曼達爾（Monu Mandal）是嫌犯。

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警方調出監視器畫面發現，是一名男子趁著半夜抱走女童，循線調查後，逮捕了30多歲的林庫薩胡（Rinku Sahu）以及共犯凱拉許（Kailash）。對於此案，2人供稱綁架女童後，他們一整天都在輪流性侵女童，最後因為厭煩女童哭鬧，將女童勒斃斬首。

根據2人證言，警方最後在Telco警局附近找到了女童的遺體，「但沒有找到頭」。除了林庫薩胡及凱拉許外，警方也逮捕了女童母親的伴侶曼達爾，女童母親則說，她已經離開曼達爾，與新伴侶離開傷心地。

另外，由於林庫薩胡早有多次騷擾孩子的不良紀錄，2015年更有綁架、企圖謀殺小孩的前科，同時又是3名孩子的父親，因此警方懷疑林庫薩胡才是綁架女童的主嫌。