3個月前剛迎娶第4任妻為王后　泰王打破87年傳統「再納貴妃」

▲泰王瓦吉拉隆功與王后素提達。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者陳宥芯／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）在上個月28日歡慶67歲生日時，宣布將34歲的詩妮娜(Sineenat Wongvajirapakdi)納為貴妃，而當時新婚才3個月的王后素提達（General Suthida Vajiralongkorn）就坐在一旁。這場儀式讓瓦吉拉隆功成為君主立憲後首位納妃的泰王，更打破王室87年來的「一夫一妻制」。

據BBC報導，詩妮娜早期曾在泰軍醫院當護士，之後進入皇家禁衛軍擔任少將，並獲得四枚榮譽獎牌，其中包括特等白象勳章等，因此被譽為是高級軍官。而素提達則曾是泰航的空姐，直到2013年加入皇家禁衛軍後，被任命為瓦吉拉隆功的保鏢和副指揮官，而後，在今年5月初舉行的加冕典禮上，成為泰王的第4任妻子，並晉身成為王后。

▼貴妃詩妮娜。（圖／路透）

據悉，泰王瓦吉拉隆功近期都在德國的一處度假小鎮與詩妮娜度過，而王后素提達則在沒有丈夫的情況下，獨自住在瑞士的瓦爾德格酒店（Hotel Waldegg）。然而，泰王的私生活一直以來都飽受爭議，從王子時期就是公認的花花公子，因此從王室成員到一般民眾，都對他有觀感不佳的批評聲浪，如今距離冊封王后才過3個月便納後宮，也讓他的風流史再增添一筆。

儘管泰國在1935年便立法禁止一夫多妻制，但當地的民俗風情仍默許一夫多妻的存在，認為只要男人有能力可以養家就可以，不過，王室自1932年後也沒有納妾的情況，最後4位泰王除了未婚的拉瑪八世外，其餘都是一夫一妻制，前任泰王蒲美蓬更是以專情出名，因此瓦吉拉隆功短期內冊封王后又納妾的舉動，將可能導致未來有「宮鬥」的情況發生。