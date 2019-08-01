泰國向中國購買第2艘潛艦　擬砸40億泰銖增購船塢登陸艦

▲泰國海軍擬爭取120億預算，向中國買第2艘潛艦。（圖／翻攝自新浪）

記者吳宛霖／綜合報導

泰國皇家海軍購買中國3艘先進AIP動力潛艇計畫有新進展，向內閣爭取120億泰銖預算購買第二艘潛艇已獲批准，另還規劃以40億泰銖添購一艘新的船塢登陸艦。一名不具名的海軍消息人士指出，泰國已超過60年沒有購買新潛艦，新購的潛艦將部署在泰國灣及安達曼海域。

綜合媒體報導，首艘S-26T潛艦將在2023年前交付給泰國，另兩艘則在2026年前交付。另外，中國願意提供泰國10年分期付款的優惠。泰國副總理兼國防部長巴維•翁素萬（Prawit Wongsuwan）表示，購買潛艦的價格相對其他國家開出的價格，中國的價格不但最便宜，而且還「買2送1」。

海軍人士表示，泰國海軍計畫用40億泰銖向中國購買船塢登陸艦，來緩解目前只有一艘登陸艦的負擔，並擴大兩棲作戰能力，最重要的是滿足人道救援需求，如發生災害時對沿海地區施以救援。他指出，目前唯一船塢登陸艦是海軍花49億泰銖在新加坡建造，選擇向中國購買第二艘船塢登陸艦，是因為比當初購買新加坡艦艇還便宜。

▲泰國海軍S-26T紫電潛艇剖視想像圖。（圖／翻攝自新浪）

中國的中船重工國際貿易有限公司在2017年5月5日和泰國皇家海軍，就S-26T潛艦項目簽署合約，以10億美元購買三艘中國製潛艦。當時德國209級1400型潛艦的價格為2.9億美元，韓國報價3.3億美元，而中國的S-26T為3.55億美元。根據項目協議，中船重工所屬船舶公司將為泰國皇家海軍設計並建造1艘S-26T潛艦，由中船重工所屬701進行設計，武昌船舶重工負責建造。

S-26T潛艦以中國海軍所使用的039A型潛艦為藍本進行改良，艦長78米、寬9米，潛航排水量2660噸，潛深可達300米，以80%的電力潛航最大距離為260海浬，配備中國最新型的AIP絕氣推進系統，可連續潛航21天，以AIP執行潛航最大距離768海浬，最大持續力65天，服役年限25年。