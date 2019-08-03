推動社區民眾自主防災　黃偉哲勉勵台南首次培訓130名防災士

▲台南市消防局一連二天辦理台南首場防災士培訓教育訓練開訓典禮，台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為推動社區民眾參與自主防災工作及民眾自助互助觀念，推廣「防災士」理念，台南市消防局於8月3、4日兩天，辦理台南首場防災士培訓教育訓練開訓典禮，台南市長黃偉哲親自主持，期勉每個受訓學員均能順利通過測驗。

黃偉哲市長感謝與會的專家學者，包含有成大防災中心李心平副主任、成大醫院張志然醫師及台南市第一位取得防災士資格，長年投入社區防災工作的黃英慈里長等，擔任此次訓練講師，講授有關社區防救災資訊取得、急救技術、個人居家防護措施、避難收容開設及社區防災等課程。

黃偉哲亦勉勵受訓學員，在這2天的受訓期間，能入寶山，收獲滿滿，而且本次受訓除課程的聽講，還需要經過學科及術科測驗，希望每個受訓學員均能順利通過。

台南市消防局表示，此次防災士培訓為台南市首次辦理，測驗合格後授予內政部防災士證書。為了提高民眾參與度及便民性，本次培訓分永華、麻豆共2場次辦理。培訓活動廣邀台南市災害潛勢區域的區公所人員（里、鄰長、里幹事等）及一般民間團體（社區發展協會、社區巡守隊、社區照顧關懷據點志工、環保志工、防疫志工及慈濟志工等）及大專院校校園安全承辦人員等共計130名參與。

防災士取得證照後，每年尚須配合區公所辦理之相關社區防災活動進行服務，活動包含協助韌性社區、治安社區、水患自主防災社區、土石流防災社區等防災社區推動工作、疏散避難演習或於其他活動進行防災宣導，期望投透過實際參與社區防救災工作，將防災的種子向下扎根。