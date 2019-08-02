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台南麻豆柚農林建良　榮獲2019年產銷履歷達人

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▲行政院農業委員會2019年第9屆產銷履歷達人名單出爐，台南市麻豆區柚農林建良，榮獲農糧類領域的產銷履歷達人。（圖／記者林悅翻攝）

▲行政院農業委員會2019年第9屆產銷履歷達人名單出爐，台南市麻豆區柚農林建良，榮獲農糧類領域的產銷履歷達人。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

由行政院農業委員會舉辦的2019年第9屆產銷履歷達人名單出爐，今年共有95位獲得產銷履歷驗證的農友參與競賽，歷經3輪的嚴格審核，最後選出15位達人，涵蓋農漁畜產品，其中台南市麻豆區柚農林建良，榮獲農糧類領域的產銷履歷達人。

台南市政府農業局表示，林建良先生得過兩屆文旦大獎，分別是2014年麻豆區文旦評鑑比賽總冠軍及2016年大台南文旦大賽特等獎，他原本在工業區的螺絲廠上班，後來回來接手父親的文旦園，採用草生栽培管理果園，卻被父親誤會是懶惰的農夫，但林建良不改其志，堅持並持續接收新觀念與知識，增進柚子園的栽培技術，採用氧氣筒設計，讓土壤可以接受均勻的養分，並斥資10多萬元採購”束水”設備，來解決土壤排水的問題。

農業局長李朝塘讚許麻豆柚農林建良，對果園栽培管理的用心及栽種技術的精進，果園內舒服的就像一座充滿草地的公園，在柚花季時，散發著淡淡的柚花香，令人心曠神怡，所栽種的柚子，汁多飽滿，甜度更能穩定在13度左右。

台南市長黃偉哲表示，政府推動產銷履歷達人評選，是為使社會大眾瞭解產銷履歷對食品安全之重要性，並協助產銷履歷農產品經營業者展現專業能力，透過產銷履歷達人對農業經營的理念、用心及甘苦談，讓消費者更瞭解從農場到餐桌的安心系統；也希望國內消費大眾能用實際的行動來支持國內用心生產者及優質之農產品。

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關鍵字：台南,麻豆,柚農,林建良,履歷達人

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