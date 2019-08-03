台南登革熱疫情尚未解除　民眾請注意自我防護以免病媒蚊叮咬

▲登革熱疫情尚未解除前，台南市民要注意自我防護，以免被病媒蚊叮咬，澈底清除孳生源，才是防治登革熱的重點。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市登革熱流行疫情尚未解除，本土登革熱病例目前有16例，境外移入有26例；登革熱防治中心防疫團隊持續監控疫情，疫情尚未解除前，台南市民要注意自我防護，以免被病媒蚊叮咬！

登革熱病媒蚊有白線斑蚊與埃及斑蚊兩種，但以埃及斑蚊傳染率較高，主因是埃及斑蚊很敏感，一動就會飛走，往往要叮咬5到6個人，才會吸飽血，所以帶病毒的病媒蚊傳染力明顯，是登革熱防疫重點目標；白線斑蚊飛行較緩慢，不會亂動且會吸到飽為止，比較容易被人發現打死。

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兩種病媒蚊習性也不同，埃及斑蚊多喜歡在戶內活動，孳生源以室內積水容器為主；白線斑蚊多在戶外活動，孳生源以樹洞、廢棄輪胎、戶外積水容器等為主。以台南市登革熱疫情為例，屬市區型傳染，應著重埃及斑蚊防治，要加強宣導清除戶內外積水容器，澈底清除孳生源，才是防治登革熱的重點。

近期台南地區仍有局部短暫陣雨，請民眾於降雨過後應落實「巡、倒、清、刷」防蚊4步驟，孳清、孳清再孳清，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉，澈底清除家戶內外輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等容器，並清除陽台、頂樓及屋簷排水槽積水。登革熱防治中心提醒民眾常去或經過的公共空間或是公園、菜市場購物，要注意自我防蚊措施，例如:穿長袖、長褲及淺色衣物或噴有衛生福利部藥品許可證之防蚊液，以免病媒蚊叮咬！

這兩天周休假期，但仍舊伴有陣雨，民眾務必落實孳生源清除，有疑似症狀應立即就醫。全民隨手清除公共空間的孳生源，巡檢周邊環境，尋找積水容器（處），加以改善或排除，才能在公園裡安心活動休憩。