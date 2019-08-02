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檢舉達人市場找碴…吃香蕉嗆警「申訴你到底」！攤販嘆：生意都免做了

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▲▼蘇婦藉故找攤販吵架、錄影檢舉，台南各大市場都認識她。（圖／東森新聞）

▲蘇婦左轟警察、右嗆攤販，罵累了還吃香蕉補充體力。（圖／東森新聞）

記者莊智勝／台南報導

台南市知名檢舉達人蘇婦7月份才一路尾隨7公里、跟到別人家「抓違規」引發爭議，如今事隔短短數日，北區鴨母寮市場又有攤販爆出蘇婦刻意找碴。攤販無奈拍下畫面上傳「爆料公社」，表示自己付了租金、清潔費、水電費好好做生意賣鞋，但蘇婦卻疑似故意找麻煩，先是藉口吵架後，報警叫警察前來處理，見員警不願有動作，還憤而打到警政署申訴，過程中不斷嗆聲，甚至嗆累了還當場吃香蕉補充體力，讓眾人全都看傻了眼。

「你們警察就是這樣子才會被人家罵、才會被人家申訴啦！警察領國家的薪水，竟然要為你們這些老百姓做事情！」攤販手中的鏡頭拍下，身穿藍色外套的蘇姓婦人怒氣沖沖，對著警察不斷叫罵，有空檔、有餘力時還不忘調轉砲口再罵攤販，「你在囂張什麼？」說完還掏出一根黃澄澄的大香蕉，慢條斯理地開始剝皮，一口一口緩緩咬下、咀嚼補充體力。

攤販無奈指出，自己付了租金擺攤賣鞋，但蘇婦卻無端前來找碴，先是藉口吵架後，隨即報警要員警到現場處理，甚至還嗆聲「市場的人就是沒辦法做大生意才會來擺攤！」

攤販拍下短短數分鐘的影片中，蘇婦頻頻打電話到警政署申訴，怒嗆接線員「請內政部增加警力、增加電話，無時無刻都是打不進去的啦，後面等著要進線的人有多少？你講那個真的是廢話，警政署是怎麼處理事情的？解決？你沒能力解決啦！」講完電話後還炫耀，「我有300分鐘打不完，這可以打市話啦！」當警方開口要求蘇婦提供證件抄錄時，蘇婦還嗆聲「要抄去抄啊，我一件件送到市政府去，不會生還怪厝邊？難怪常常被申訴，我絕對申訴你到底，你們自己看著辦啦！」

▲▼蘇婦藉故找攤販吵架、錄影檢舉，台南各大市場都認識她。（圖／東森新聞）

▲市場攤販透露，蘇婦時常藉故找碴，每次她一來，大家生意就都不用做了。（圖／東森新聞）

提到這位蘇婦，鴨母寮市場攤販幾乎人人都知道，當天目擊的攤販指出，「她跟賣鞋子的在那邊吵啊，每次來都這樣啦，每次她來，大家生意都不用做了！」另名曾與蘇女過過招的攤商也表示，「她會故意去激怒你，等到你一生氣、跟她對罵的時候，當你一罵她，她就會開始拿起手機蒐證。她在菜市場很有名啊，每個攤販都知道她！」

事實上，蘇女的事蹟還不只這樁，7月份她騎車外出時，發現邱姓女騎士時速僅有30公里相當緩慢，竟一路尾隨跟拍7公里、騎了30多分鐘就是要糾對方違規，豈料邱女一路上都相當遵守交通規則，蘇婦一路尾隨到對方住家後，還因拍不到違規行為，氣到決定守在邱女家門口，等她出門再繼續拍。當時邱女還以為自己遭人跟蹤，嚇得報警處理，直到員警告知蘇婦這樣的行為「可能違法」時，她才氣憤離去。

跟隨7公里竟0違規！檢舉達人暴怒…蹲點她家門：你外出就繼續拍

▲▼守株待兔？拍不到違規 檢舉達人竟一路跟回家。（圖／東森新聞）

▲蘇婦日前才尾隨7公里、跟著邱女回家，就為了拍她違規檢舉。（圖／東森新聞）

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關鍵字：檢舉達人,台南,市場,鴨母寮

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