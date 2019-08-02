防治登革熱有效巴克禮公園開放前　黃偉哲率員視察園區

▲台南市長黃偉哲率員在巴克禮公園進行登革熱防疫視察，公園將於8月5日上午重開開園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為檢視巴克禮公園防治登革熱成效，台南市長黃偉哲8月2日上午再次率領衛生局、環保局、工務局等局長，前往巴克禮公園視察防治工作情形，因防治已有成效，巴克禮公園將於8月5日上午8時起恢復開放。

台南市東區巴克禮公園因應登革熱疫情，黃偉哲市長於7月22日宣布進行封園2週至8月4日為止，加強相關防治措施，以保護市民避免遭受登革熱威脅。在市府各單位努力之下，目前已達到階段性防護成效，在8月5日園區開放前，2日上午黃偉哲市長再度率領衛生局、環保局、工務局等各局處共同視察園區，以確保環境安全，讓市民能有健康無慮的休閒場所。

黃偉哲市長指出，今天是第2次再來看巴克禮公園，其實巴克禮公園在前次的這個孳生源清除之後，對於疫情已經有所控制。2日雖然新增新公告例第16例的本土登革熱，但經疫情調查發現他跟第12、13、14例都是在這周邊的，其中跟第13、14有親屬關係，是共同居住的關係，而且是第16例是最早發病的，所以說他早已經出院，在清除孳生源之前就已經把他隔離，就已經在就醫了，所以應該不會影響到公園的這個封閉的開啟，感謝市民朋友們的合作，能夠讓這個孳生源清除的工作做得比較順利。

黃偉哲說，8月1日又下了一場大雨，讓U12棒球賽又延到晚上9時30分才繼續比賽，可見常常下雨的話，這孳生源清除的工作就得一遍又一遍、一次又一次的重複來做，那也非常感謝環保局以及衛生局的人員，能夠不眠不休勉為其難地，一次又一次不厭其煩的來做這個孳生源清除的工作，那也感謝許多的義工的努力，這一點他要向其表示謝意跟敬意，市府會持續做好防疫，務必要讓登革熱疫情能夠壓下來。

台南市截至8月1日止共有16例本土登革熱及26例境外移入登革熱病例，其中第12、13、14及16例活動或住家與巴克禮公園有地緣關係，在7月22日封園後至今，未有新增病例。2日黃偉哲市長針對園區樹洞及環境中的積水容器再次巡檢，之前因緊急防治將樹洞填充的發泡劑現已全部移除，改以水草填塞並修剪枝幹，園區環境巡檢後未發現有孳生登革熱病媒蚊孑孓。巴克禮公園現草木扶疏，偶見松鼠奔於林間，8月5日開園後，歡迎所有市民一同來走走，享受市區林間的芬多精。出外活動建議使用防蚊液避免斑蚊的叮咬。

台南市新增的第16例本土病例是經二次採血判定，居住於東區崇明里40多歲男性，近期無出國史，是第13及14例的家屬，7月16日出現頭暈不適，17日出現微燒、畏寒及腰酸症狀，7月20日就醫時登革熱快篩陽性，為高度疑似病例，接受建議住院治療，7月21日檢驗PCR為陰性，判定需待二採。8月1日二採檢驗結果抗體陽轉，研判陽性；第13、14及16病例是家庭群聚，在同一時間感染。戶內、外於7月23日完成化學防治及孳生源清除。個案目前已出院。

近日仍有不定期降雨情形，民眾在雨後應儘速清除積水容器，避免病媒蚊孳生；另時值暑假旅遊旺季，市民如前往登革熱流行國家應做好防蚊措施。如有發燒、頭痛、噁心、出疹及關節痛等症狀應儘速就醫，並告知旅遊活動史；醫療院所遇有疑似個案應及早診斷與通報。

工務局指出，為因應登革熱疫情，巴克禮公園休園二周執行防治工作，休園期間工務局配合防治中心實施戶外化學防治、案家噴殺蟲劑壓罐，以及住家周圍50公尺病媒蚊密度調查及孳生源清除；該局針對樹洞則填補水草或砂土以絕積水避免蚊蟲孳生。

此外配合休園管控，工務局加強設置2位保全人員及2位駐衛警排班24小時巡園禁止民眾進入，避免民眾被叮感染登革熱，期間發現少數民眾或外地遊客誤闖，經勸導後皆立即配合離開。工務局仍提醒民眾，公園周邊警示設施撤除前還是不要前往巴克禮公園內活動以免受罰。