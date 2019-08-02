崩潰！台南點「鱔魚麵+排骨飯+味噌湯」全甜的　在地人曝真相...他1招解決

▲「美食王國」台南知名小吃無數，不過偏甜的口味總有人無法適應。（圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

「台南有不是甜的東西嗎」？近日有在府城工作的網友挑了中西區一間人氣店鋪用餐，點了4道料理，不論是鱔魚麵、排骨飯或味噌湯，共通點就是一個甜，他在傻眼之餘下定決心，想試著在這座城市挖掘不甜又好吃的美食，沒想到在地人說出了真相。

台南網友日前在PTT發文，提到在當地找了一間店吃飯，點了一碗鱔魚麵、一碗味噌湯、一碗生菜沙拉、一盤明明是爌肉卻說是排骨的排骨飯。他一一品嘗之後超震驚，沒想到每一樣都是甜的，忍不住吶喊一句，「飯都甜的、湯也甜的，味噌都在哭泣了！」

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雖然從小到大早聽說台南是糖都，不過百聞不如一見，工作後實際印證了傳說，他心中的好奇一點一滴增長，總想著換換口味，好奇這座城市有沒有什麼料理是好吃且不甜的？「有什麼不甜但好吃的可以推薦嗎？幫大家整理整理！」

▲牛肉湯是台南近年最具代表性的美食，觀光客必吃。（圖／網友授權提供）

該篇文章貼出後引起台灣各地網友共鳴，連在地人都無法否認甜膩的事實，「台南點飲料是先一杯糖，再加多少茶」、「連鹽都是甜的」、「沒有（不甜的），謝謝來台南觀光」、「不爽不要吃，請離開台南」、「剛剛吃了一碗酸辣麵，結果甜甜的」、「本來要反駁你，但除了連鎖餐飲真的他X都甜的，也是最近剛搬回來。」

在一片討論聲中，有網友冒出一句超無厘頭建議，看似搞笑卻道出了台南美食無糖不歡的現狀，「點無糖就好啦！老闆，肉羹無糖一碗！」