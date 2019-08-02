借40年老車「縮缸壞死」！友：捨不得爸遺物　她哭修7萬...明細嚇歪網

▲原PO哭修近7萬，明細曝光！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

俗話說，免費的最貴？一名女網友向友人借40年老貨車，殊不知路途開一半，車子突然「縮缸」一動也不動了，且維修費近7萬元，更崩潰的是，友人喊話「是爸爸留下來的遺物」，堅持要把車子修理好，無助之下，原PO含淚喊話「感覺都可以買一台二手車了！」

這名女網友在臉書《抱怨公社》討拍，日前她向朋友借了一台「老摳摳」貨車，車齡將近快40年，原PO當天一路開往北上辦事，怎料開到一半車子「縮缸」，拖到修車廠檢查故障原因，維修費竟多達6萬8300元！

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原PO看見報價單大崩潰，最貴項目拆裝工資11000元，組裝費8000元、活塞7000元，零零總總共68300元，她錯愕之餘，也建議友人「不要修理…畢竟也老車了」，然而友人卻堅持維修，原因是「是爸爸留下來的遺物，捨不得丟。」

「感覺都可以買一台二手車了！」原PO自知理虧，但仔細看維修項目，不認為全部零件都是自己弄壞的，只好大哭詢問，「裡面費用都是我要全負責嗎？還是清單裡面有些費用是被加上去的？」

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▲網友勸下次別借車了！（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

眾多網友看完求助文後，認為不經一事，不長一智，「借40年的貨車…勇氣是梁靜茹給的嗎？」、「省小錢（租車）結果卻花大錢…金夭壽！」、「用租的還可以租十幾次耶」、「如果要叫你全修，這個朋友建議你別交了！」、「應該是平時也沒有認真保養吧，我覺得應該是一人一半才對」、「所謂不用錢的最貴」、「借老車很重要的一件事，先掀車頭，看機油跟加滿水箱水」、「買一次教訓，別再跟人借車，真的很多問題」、「紀念價值無價！誰叫你要借」、「6萬看清一個人，還OK啦！以後不要再跟別人借車了」。

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