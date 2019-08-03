辣台妹開車推撞大貨卡…霸氣倒退再撞自小客！她下車抽菸請朋友拍照

記者陳雕文／新北報導

新北市汐止區一名腿部刺青、身材姣好的19歲女子，於本月2日早上7點多開車載著好姊妹行經大同路一段時，疑未抓好安全距離，撞上大貨車，辣妹慌張不已，急忙打倒車檔加速，又撞到後方自小客車，這才決定不再亂動。辣妹和友人下車，竟然不是向受害車輛道歉，而是觀察愛車的傷，拍照後在一旁抽菸…

▲美腿辣妹駕駛（圖左黑衣）闖禍，請身旁的姊妹拍照給她看，兩人就去一旁抽菸，沒有要向被害車主道歉的意思，讓無辜的大貨車駕駛超傻眼。（圖／翻攝自爆料公社二社）

大貨車駕駛看不下去，決定錄影後PO上臉書「爆料公社二社」說，「三寶心虛緊張打倒退檔想繞跑又撞到後方國產車才停下來。紅色馬自達一下來是2位年輕女生，駕駛是穿黑色衣服，一下來看到我不是跟我道歉，也不是跟第三台車主道歉，而是看她愛車傷得如何，還跟她朋友說，把碰撞拍照起來她要看！然後2人就去旁邊抽煙。」

▲辣台妹開紅色馬自達推撞前方停駛的大貨車。（圖／翻攝自爆料公社二社）

網友看了紛紛痛批，「馬自達的車牌是本月台北市的新車牌！」、「正港ㄟ三寶！」、「剛考到駕照的屁孩」、「看起來藥吃很大」、「三寶真的不要出來害人」、「這...到底是怎麼能撞到啊...」、「藥在走，人在開，遇到三寶要閃開」、「光是腿漂亮沒用的！腦子也要有用！」

汐止警方表示，鍾姓女子剛考上駕照不久，案發當時行經大同路一段336號前，欲變換車道往內線行駛，不慎碰撞上前方大貨車之車尾，事故發生後，鍾女因緊張又誤打倒車檔，導致另一起事故，造成後方自小客的鍾姓男駕駛左胸輕微擦挫傷，警方向三方當事人實施酒測，均未發現有酒駕情事，全案依規定處理。

▼後方自小客也被撞，駕駛胸部有些疼痛，以下同。（圖／翻攝自爆料公社二社）