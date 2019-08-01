司機深夜送貨沒油癱在半路　警主動買油助脫困

▲張姓司機31日南下桃園送貨，半途沒油拋錨路中，巡邏員警協助買油解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一名張姓貨車司機31日深夜送貨至桃園市時，因油料耗盡貨車在半途動彈不得，張身上沒有錢且附近沒有加油站，人車深夜癱在偏僻馬路上，恰好有巡邏員警發現張姓司機陷入困境，自掏腰包買了1000元柴油，張趕忙為貨車加油繼續送貨，也對員警及時援助感謝不已，承諾儘速歸還這筆救命加油錢。

大園警分局草漯派出所副所長包銘弁、警員葉峻銘、涂葰葳，31日深夜巡邏行經觀音區大觀路三段時，發現一輛大貨車停在路邊，張姓司機在貨車旁來回踱步，員警以為是小偷，下車詢問得知男子是張姓貨車司機，因為忘記加油導致貨車在半路上熄火困在路旁。

▲來自北市的張姓司機31日來桃園送貨，忘記加油半路拋錨，巡邏員警協助買油解困。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張姓司機說，下午從台北市趕來桃園送貨，出車前忘了檢查油量，開到桃園市觀音區時車子突然熄火停在半路上，正巧身上沒有帶錢，深夜時分求助無門，他很擔心貨物無法準時送達，只能在路旁焦急不知所措。

員警葉峻銘立即開車到加油站買了1000元柴油給司機使用，讓其能繼續送貨，不要耽誤送貨時間，張姓司機對於員警熱心協助相當感動，承諾隔天一定將錢匯回，感謝員警及時伸出援手解困。

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