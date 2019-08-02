國安走私菸案「真相未明」　前外交官：關鍵在華航綠色空降權貴

▲總統蔡英文於機場發表「自由民主永續之旅」返國談話，未料沒多久之後就爆發國安人員走私菸事件。（資料照／攝影中心攝）

記者徐政璿／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條條香菸，至今真相仍未查出。前外交官介文汲1日表示，這個案子的關鍵人物，是急切討好總統府的華航綠色空降權貴，但仍只能靠承辦的檢調的抽絲剝繭，才能水落石出。

介文汲表示，看到華航3位部門經理、協理上廣播節目搞的自己裡外不是人，及10位参與專機免稅菸品訂購作業的協理、組長等被檢調約談在鏡頭前低頭遮臉，很為這些人不捨及抱屈。

介文汲，這些人都是在華航龐大行政體系內聽命及按規定辦事的小角色，是平日競競業業、深怕出錯丟了飯碗或升遷機會的乖乖牌。遇到總統專機這種大案子通常都會賣力配合，因為這些人知道，這種案子，辦得好，不見得有功，辦不好，鐵定是第一個被抓出祭旗的。

介文汲指出，幫總統專機刮油水，對這些乖乖牌小咖毫無好處，沒有上面指示，按理這些人沒理由不公事公辦。但對那些權位完全是總統賞賜，急切討好總統府的華航綠色空降權貴們而言，卻是ㄧ個難得表現的機會。

介文汲說，所以，這個案子的關鍵是華航內部到底是誰指示員工處處配合非法的。這ㄧ點也不難查出，但仍只能靠承辦的檢調的抽絲剝繭，才能水落石出，「靠交通部，門都沒有」，敢怒不敢言的華航員工們，再忍耐幾天吧！

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