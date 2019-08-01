快訊／郭台銘、柯文哲心結曝光　劉宥彤爆：就是「三創」風波

▲永齡基金會執行長劉宥彤。（圖／翻攝自雲端最前線）

記者徐政璿／台北報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，創黨中心理念為「以台灣為民，以民眾為本」，創黨籌備大會將於8月6日舉行，目標是2020選舉揮軍前進立法院。郭台銘幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤1日透露，郭台銘跟柯文哲有心結，這個心結就是之前三創的事情。（柯文哲V.S.郭台銘父子 一張圖看懂三創園區爭議攻防戰）

針對郭台銘和韓國瑜兩人的心結，劉宥彤表示，郭台銘認為，與韓國瑜的心結來自於韓國瑜跟特定媒體的關係，而該特定媒體跟對岸的糾結，要跟人民作出交代，至於郭台銘與柯文哲的心結就是之前三創的事情。

劉宥彤表示，脫黨參選就是假議題，都是媒體揣測，韓國瑜有意願在這方面整合，不是喊喊而已，「不是給你一個官位就是整合」，郭台銘在國際上影響力毋庸置疑，不需要政治官位，是國民黨要解釋自己的路線。

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