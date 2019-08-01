獨／邱國正下午向蔡英文面報私菸案　敲定侍衛室未來督導責任歸國安局

▲蔡英文、邱國正。（合成圖／記者陳崑福、陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

針對國安特勤私菸案，國安局長邱國正1日下午入總統府，把完成的調查報告交給總統蔡英文批示，最後才宣布，2日他將親上火線主持記者會。據了解，主軸將聚焦制度與管理督導的檢討，編制在總統府下的總統府侍衛室，在編制不變的狀況下，未來教育、訓練跟督導責任，確定歸於國安局，往後免於再有權責疑慮。

蔡英文在上個月25日任命邱國正為國安局長時，更直接公開下令，要求他在一週內提出報告。對此，邱國正奉令行事，據了解在本週一層峰已經確定，指示國安局必須在本週五舉行記者會，向國人說明調查報告。

據指出，邱國正在今天下午入總統府，向蔡英文面報本次調查結果，待總統批示後，才趕緊回到局內跑最後的流程，在傍晚左右正式對外公布記者會訊息。

本次記者會將由邱國正主持，據了解，主軸聚焦在制度與管理督導的檢討，特別是這次私菸案爆發後，備受爭議的就是，「侍衛室出包，誰有責？」的難解之題。好比在體制下，侍衛室在總統府秘書長轄下，但實際上因維安專業性高，理解侍衛室運作者便知道，秘書長根本不會過問；其次，侍衛室編成來源多元，國安局也非有完全的管理權責。

因此根據報告內容，已經敲定總統府侍衛室未來在教育、訓練跟督導責任上，確定歸於國安局，目的在於往後要避免再有權責的疑慮。

另外，在涉私菸案名單的揭露上，其實在總統府日前的記者會時，已經沒有對外公布。據指出，主要原因在於，依據法務部訂定「政風機構執行行政調查作業要點」規定辦理，依規定，行政調查主要在釐清相關人員行政責任，相關調查的啟動，是經檢察官同意，並作業必須嚴守「不影響案件偵查」及「不違反刑事訴訟法偵查不公開原則」原則。

據指出，該行政調查，專案小組從涉及人員的訪詢自清，以及就起獲相關資訊勾稽比對，全面釐清本次涉及吳宗憲等利用元首出訪私菸案中，包含人員涉入情節、違法樣態、包含訂購運送等運作細節以及歷來違法情形沿革等。行政調查所獲得事證資訊，除全數交司法單位偵辦，並隨即就調查情形，完整向國民報告。