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北一女74年來首位男校長接任　陳智源：教育生涯最高榮譽

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▲▼臺北市校長布達暨宣誓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲北一女中新任校長陳智源。（圖／記者呂佳賢攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度新任校長布達典禮今（1日）舉行，身為北一女中74年來第一位男性校長的陳智源，會後接受媒體訪問時提到，能到北一女中服務，是他教育生涯裡最高的榮譽，他也坦言，當初在應徵北一女校長時，其實沒有注意到該校先前沒有男校長這件事，新聞出來時有嚇到。

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今（1日）上午陳智源校長代表在布達暨宣誓典禮上致詞，他提到在全球化的浪潮、少子化的衝擊下，要把教育辦好，國家未來才有出路，他引用台北市長柯文哲說過的話「改變台灣要從首都開始、改變國家『教育』是關鍵」。陳智源認為，「台北市的教育是改變台灣的重要關鍵」，因此希望未來能在國際間提高台灣能見度，進一步改善弱勢，讓學生有舞台。

▲▼臺北市校長布達暨宣誓典禮,北一女74年來首位男校長陳智源接任，上台演講致詞。（圖／記者呂佳賢攝）

▲陳智源指出，台北市的教育是改變台灣的重要關鍵，希望未來能在國際間提高台灣能見度。（圖／記者呂佳賢攝）

陳智源也提到，今天是108課綱上路的第一天，可能是最好、也可能是最壞的時代，勉勵在坐校長，要努力推動想改變的事情，無法感變的事情也有平心靜氣面對，並用智慧明辨兩者差異。

會後受訪陳智源指出，上任第一件事，希望儘速把全校各地方走一遍，了解校園大大小小的環境，並到各老師辦公室走一走、看一看，以及儘快找時間與學生談話。

對於從和平高中到北一女中心態有何差別？陳智源說，不同的學生有不同的潛能、不同的學習需求和發展，目前只想要全心全意在學生需求，不論是在社區高中或是全國頂尖精英高中服務，教育的初衷都是一樣的，關注到每一個孩子真正的需求，對他來講，沒有太大困難跟差異。

▲▼臺北市校長布達暨宣誓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲校長布達暨宣誓典禮，台北市副市長蔡炳坤（左二）及教育局長曾燦金（右二）親臨典禮現場。（圖／記者呂佳賢攝）

針對自己是北一女中74年來第一位男性校長。陳智源回應，自已的準備心情，沒有因為性別而有什麼特別的感受，未來要做的是怎麼樣讓高中的學習，能真正跟國際上的辦學接軌，全球各地都在做教育改革，希望高中生有能力做更多具有影響力的事情。

對於未來四年的規畫，期待北一女中的學生，能有一個很溫馨的環境，去追求學問的真理，同時願意參與社會實踐，願意投入時間發揮創意，讓台灣社會更好，去盡一個社會的善，同時，在過程中，期許學生能累積自己的生命歷程，並想清楚未來想為成為一個什麼樣有價值的人生，讓整個生命歷程的感受能更美好。「這麼做主要是認為北一女的學生們更有能力能做到這一塊。」

▲▼臺北市校長布達暨宣誓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台北市今天舉行校長布達暨宣誓典禮。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市108學年度新（連、轉）任校（園）長布達暨宣誓典禮，台北市副市長蔡炳坤及教育局長曾燦金親臨典禮現場，場面熱鬧。這次參加布達典禮的新（連、轉）任校（園）長共有69位，其中連任37位、轉任18位、新任14位。高中職有19位（連任10位、轉任5人、新任4人）；國中有15位（連任5人、轉任5人、新任5人）；國小有34位（連任21人、轉任8人、新任5人）；幼兒園有1位（連任1人）。

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關鍵字：北一女,校長,陳智源

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