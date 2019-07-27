交大新舊校長交接　副校長陳信宏接代理校長一職

▲陳信宏副校長(右)接任代理校長一職。（圖／交大提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

交通大學張懋中校長交棒第十一任校長職務，交大日前舉辦感恩茶會，感謝張懋中校長這四年對交大的付出，並介紹陳信宏副校長將接任代理校長，8月1日正式就任，與師生共同迎接新學年。

「我將持續與交大人同行致遠，發明未來，矢志為世界之光。」一如其著作《同行致遠》，張懋中校長表示，感恩茶會應該是他感謝大家、感謝台灣給予他偌大的恩惠，退休後將持續為台灣高等教育效力，傳承學術，培養未來的領導者與先驅者，因為唯有「發明未來」，台灣的經濟才能更上層樓。

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張懋中校長表示，台灣培育的青年長於解決問題，但極少能定義和架構「對的問題」，不利創新。除了家庭教育，社會氛圍普遍安於現狀，更有部分原因出自學校教育，尤其大學任務與分工不明；在台灣，多數大學肩負類似的任務，但即使是研究型大學，也無力獨自達成發明未來的重大使命。

▲陽明大學郭旭崧校長(左)贈送自己所拍攝的照片。

為了革新高教，張懋中校長任內通過交通大學和陽明大學兩校合併案，期盼發展成一所「偉大大學」，引導學生確認潛力與天賦，並從「學答」到「學問」，在跨出母校之際，準備好終身學習，並具備培養完美的人格及品性。

為了向張懋中校長餞別，陽明大學郭旭崧校長特別蒞臨現場，在穿著上別有用心，「我別上交大徽章，張校長繫陽明的領帶，好像情侶裝。」他更以「眾人之諾諾，不如一士之諤諤」形容張校長直言敢練，不放棄理想，持續跟陽明師生溝通，才能為兩校合併奠定穩固的基礎。

「張校長常言Act together we go far，他不是go far，是go first！」國防大學理工學院荊元宇院長表示，不是每個人心臟都這麼大顆，勇於挑戰，但「張校長深謀遠慮，像一位3顆星以上的大將軍，帶領大家開坦克車剷除障礙。」期盼交大和國防理工的不分系學位學程，順利推動國防科技產業升級。

陳信宏代理校長感謝張懋中校長創造新格局，並授權團隊可以做非常多事。他指出，隨著外國科技企業來台新設研發中心、台商回流等外在環境變化，未來在資通訊、人工智慧領域專業人才需求大增，將影響薪資結構以及學生畢業出路，交大會持續培育學生跨域發展，「鼓勵學生接觸多元文化，甚至創業，讓交大在全世界走向更高的格局。」

陳信宏代理校長畢業自交大電信工程學系、電子研究所，取得美國德州理工大學電機博士。兩度獲科技部傑出研究獎，並擔任多項政府部會大型計畫主持人與執行長，對校務推動熟悉，教學獲學生好評。