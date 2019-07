交大新舊校長交接　副校長陳信宏接代理校長一職

▲陳信宏副校長(右)接任代理校長一職。(圖/交大提供,下同)



交通大學張懋中校長交棒第十一任校長職務,交大日前舉辦感恩茶會,感謝張懋中校長這四年對交大的付出,並介紹陳信宏副校長將接任代理校長,8月1日正式就任,與師生共同迎接新學年。

「我將持續與交大人同行致遠,發明未來,矢志為世界之光。」一如其著作《同行致遠》,張懋中校長表示,感恩茶會應該是他感謝大家、感謝台灣給予他偌大的恩惠,退休後將持續為台灣高等教育效力,傳承學術,培養未來的領導者與先驅者,因為唯有「發明未來」,台灣的經濟才能更上層樓。

張懋中校長表示,台灣培育的青年長於解決問題,但極少能定義和架構「對的問題」,不利創新。除了家庭教育,社會氛圍普遍安於現狀,更有部分原因出自學校教育,尤其大學任務與分工不明;在台灣,多數大學肩負類似的任務,但即使是研究型大學,也無力獨自達成發明未來的重大使命。

▲陽明大學郭旭崧校長(左)贈送自己所拍攝的照片。

為了革新高教,張懋中校長任內通過交通大學和陽明大學兩校合併案,期盼發展成一所「偉大大學」,引導學生確認潛力與天賦,並從「學答」到「學問」,在跨出母校之際,準備好終身學習,並具備培養完美的人格及品性。

為了向張懋中校長餞別,陽明大學郭旭崧校長特別蒞臨現場,在穿著上別有用心,「我別上交大徽章,張校長繫陽明的領帶,好像情侶裝。」他更以「眾人之諾諾,不如一士之諤諤」形容張校長直言敢練,不放棄理想,持續跟陽明師生溝通,才能為兩校合併奠定穩固的基礎。

「張校長常言Act together we go far,他不是go far,是go first!」國防大學理工學院荊元宇院長表示,不是每個人心臟都這麼大顆,勇於挑戰,但「張校長深謀遠慮,像一位3顆星以上的大將軍,帶領大家開坦克車剷除障礙。」期盼交大和國防理工的不分系學位學程,順利推動國防科技產業升級。

陳信宏代理校長感謝張懋中校長創造新格局,並授權團隊可以做非常多事。他指出,隨著外國科技企業來台新設研發中心、台商回流等外在環境變化,未來在資通訊、人工智慧領域專業人才需求大增,將影響薪資結構以及學生畢業出路,交大會持續培育學生跨域發展,「鼓勵學生接觸多元文化,甚至創業,讓交大在全世界走向更高的格局。」

陳信宏代理校長畢業自交大電信工程學系、電子研究所,取得美國德州理工大學電機博士。兩度獲科技部傑出研究獎,並擔任多項政府部會大型計畫主持人與執行長,對校務推動熟悉,教學獲學生好評。