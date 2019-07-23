杏壇之光！　台南市3校長、教師榮獲教育部師鐸獎

▲台南市協進國小洪榮進校長、安慶國小廖肇瑞教師、大竹國小附幼張美惠園主任等3位教師榮獲全國師鐸獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

教育部日前公布2019年全國師鐸獎名單，台南市共有協進國小洪榮進校長、安慶國小廖肇瑞教師、大竹國小附幼張美惠園主任等3位教師榮獲全國師鐸獎，其無私的奉獻與付出足為表率，獲獎實為對教師、學校以及台南市推動教育的肯定。



協進國小洪榮進校長，投身教育27年，全心奉獻「以學生為中心」、發展學校各項特色，帶給學生多元學習經驗與創意，榮獲多項典範佳績；辦學績效卓著，積極推動校務，並獲得多項競賽殊榮；多年來協助教育局辦理各項活動皆能圓滿順利完成；教學、行政經歷豐富，且能不斷求新求變，足堪楷模。



安慶國小廖肇瑞教師，以「溯源菜單」翻轉食農教育，結合自編主題，提供全校親、師、生每天線上教學與學習；創新研發「我會搭捷運」電腦軟硬體、創新研發「食農教育立體廊道」等，建立特教班孩子展現自信；成立「快閃農耕隊」，帶領中、重、極重度學生將校園荒地開闢成10處農地，推動全校一起進行食農教育。本著幫助孩子的教育初心，落實於行動，其所彰顯之教育愛實為教育人員典範。

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大竹國小附幼張美惠園主任，長期以來自編在地化主題課程，創新「異校結盟」主題教學，致力於提升幼兒園課程教學品質，並長期擔任幼教輔導團員與幼教界分享切磋。連續19年辦理親子閱讀營活動，培養幼兒閱讀習慣。自2006年起辦理平日及寒暑假課後留園服務，認真熱心獲得全校師生、社區家長一致的肯定及讚賞。



教育局將於9月18日舉辦教師節表揚大會，教育部亦將於9月26日於陽明山中山樓辦理表揚暨總統餐會，藉由表揚活動激勵更多的老師深耕教育工作，持續在自己的崗位上，以教育愛與關懷成為孩子心目中，最值得信任與依賴的心靈港口，共同為教育品質的提升而努力。