新校長身分曝！南一中學生爽拉布條　中一中校門賀「分部榮升本部」網笑噴

▲台南一中新校長將由原台中一中教務主任廖財固接任。（圖／（左）翻攝自台中一中臉書、（右）IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

台南一中校長即將退休，新校長從8月1日起，由原台中一中教務主任廖財固接任，沒想到意外引發論戰。先前兩間一中學生就在爭「到底誰是真的一中？」近日，南一中學生帶著布條，跑到中一中校門口「狂賀 分部主任榮升本部校長」，照片在IG上瘋傳，還有人加上註解，笑說「南一中才是真一中，欠疊。」

中一中與南一中一直以來都在爭論「到底誰才是真正的『一中』」，主要的原因，就是是兩所學校都簡稱「一中」，還有人笑稱，這個問題「比兩岸的一中問題還敏感」。問題無解的情況下，久久就會有一場「一中」論戰，兩校學生也很有默契地配合演出。

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▲中一中宣布，廖財固將任南一中校長。（圖／翻攝自台中一中臉書）

PTT還曾引發一場論戰，支持創校時間論點的網友認為，台中一中是1915年創校、台南一中則是1922年，所以一中當然是指中一中；但校友論的人也有一番看法，直呼南一中的校友陳水扁當過總統，其他還有立法院長王金平、導演李安等人，所以南一中才是一中。

此次，南一中新任校長的宣布，再度引爆論戰，中一中的學生紛紛留言，「恭喜分校校長」、「中一中南部分校計畫通過」、「我們一起堅持一個一中原則」、「一中原則」、「一中各表」、「終於統一了」；不過南一中也不甘示弱，「恭喜榮升本部」、「對於廖校長棄暗投明，成為真正的一中人一事給與肯定。」

▲▼「一中」的學生掀起論戰。（圖／翻攝自台中一中臉書）

日前還有南一中學生拿著布條，特意北上跑到中一中學校「狂賀 分部主任榮升本部校長」，不少南一中人紛紛轉貼，笑喊「優質一中人」、「太神啦」、「我還不推爆」、「學弟們優秀！南一中才是真一中，欠疊」、「主任應該很開心能離開分部」、「一中學弟可以啊！我還不推爆。」

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▼南一中學生到中一中校門口拉布條。（圖／翻攝自IG）