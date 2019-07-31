獨／加入鎖台防線！　傳江蘇衛視8/1起終止與台灣合作

▲網傳江蘇衛視將終止與台灣合作。（圖／翻攝網路）

記者曾俊豪／北京報導

中國大陸文化和旅遊部今（31日）下午宣布，「鑒於當前兩岸關係，決定自2019年8月1日起暫停47個城市大陸居民赴台個人游試點。 」除了對赴台旅遊的封鎖，如今傳出江蘇衛視也加入「鎖台防線」，自8月1日起，停止與暫停跟台灣的藝人、經紀公司等合作與宣傳。

微信朋友圈晚間出現一張截圖，內容寫著，江蘇衛視自2019年8月1日起，結束（合作）暫停（合作中），一切與台灣合作節目、藝人、經濟、民生、旅遊等各方面宣傳。原已簽定2019-2020年跨年演唱會合作之台灣地區藝人，不再繼續合作。

大陸過去的娛樂禁令，主要針對日本與南韓，並未特別出現針對台灣演藝圈的「限台令」，晚間此則消息也在微信朋友圈迅速擴散，不少業內人士議論紛紛，但有人相信，此舉措若屬實，相信只是暫時性，不過後續是否造成連鎖反應，有待觀察。

今日接近中午時，大陸網站便謠傳官方將限縮陸客赴台自由行，由於過往每到選舉前，都有限縮陸客赴台的情況出現，而且均針對旅行團，此次傳出要限縮自由行旅客，大陸旅遊業者一開始還半信半疑。

不過，下午1時55分，大陸文化旅遊部的這份公告，宣告傳聞成真，大陸將暫停47座城市的自由行旅客赴台申請，時間就從8月1日開始。北京一名推廣陸客赴台自由行的業者指出，「這次限制自由行，而不是限制團客，這一招比過往厲害很多。」

▲林志玲江蘇衛視跨年晚會。（圖／翻攝自荔枝網）