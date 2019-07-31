郭台銘回台…王鴻薇發臉書投票惹怒郭粉　韓粉也加入留言大戰

▲王鴻薇臉書投票，掀起韓粉、郭粉留言大戰。（圖／翻攝自王鴻薇臉書，以下同）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨初選落敗後，不斷有脫黨參選的謠言傳出，引發藍營基層焦慮，但就在他31日下午返抵國門後不久，台北市議員王鴻薇於臉書發起投票，不料卻引起郭粉、韓粉大戰，有人支持郭台銘選總統，有人則擔心郭台銘參選會使國民黨分裂。

王鴻薇31日於臉書發起投票，要網友抉擇「自國民黨頒發郭台銘榮譽狀參與總統初選後，是『虎虎生風』還是『養虎為患』？」沒想到卻引起郭粉、韓粉大戰，郭粉留言「非郭不投！唯一支持郭董拚經濟！」、「2020下架所有挺韓立委」、「韓粉智商堪憂」、「怎麼現在不支持韓國瑜的，都變成了1450」；韓粉批評「1450來亂的」、「團結就不能拚經濟嗎？就一定非做總統不可嗎？」

另外，也有人認為王鴻薇此舉是「非常不智的票選活動」，並留言相勸「不需刺激果凍或凍粉，沉著氣，有結果再動作不遲」、「太尖銳的票選，無助於民主運作，終究榮譽狀也是經過肯定，如今再來否定，恐怕有失公允」。

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