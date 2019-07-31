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快訊／郭台銘快閃松山機場　劉宥彤接機：他目前還沒準備好面對媒體

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記者蔡文鈴、羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘神隱半個月，終於回來台灣專機於下午2點57分降落，許多媒體在現場等候捕捉郭董的身影，但卻撲了個空，郭台銘幕僚劉宥彤赴機場接機，並在3點14分接受媒體訪問表示，郭台銘尚未準備好面對媒體，還需要再休息一下，之後再看看狀況。

由於30日晚間有媒體傳出郭台銘31日早上7點半返台，劉宥彤則在媒體聯絡群組中否認。然而，郭台銘抵台後，劉宥彤面對媒體回應，自己也是半個小時前才被通知，目前郭台銘自己先獨自返台，家人目前還待在國外，郭董回台後會先回家休息。《ETtoday新聞雲》現場觀察，郭台銘座車於3點32分離開松山機場。

劉宥彤表示，郭董還沒有準備好要跟大家說明，所以已經先離開機場，也希望外界讓郭董稍微整裝一下，團隊也會報告這一兩個禮拜台灣發生的事情，讓郭董有所準備，再跟大家報告。

郭台銘自國民黨總統民調初選落敗後，便搭機出國沉澱散心，經過兩個禮拜多，郭台銘終於在31日下午返抵國門。根據航班追蹤網站的飛行紀錄，郭台銘的私人專機GLF6從捷克起飛後一路往台灣前進，郭台銘座車也先行抵達松山機場，準備接機。

▲▼郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者范綱儀攝）

▲▼ 郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者范綱儀、林敬旻攝）

▲郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者林敬旻攝）

在果凍粉的千呼萬喚下，郭台銘沉澱休息半個月回到台灣後，對於是否會脫黨參選2020總統，將是他下機後要面媒體與眾多粉絲們的第一個問題。稍早高雄市長韓國瑜得知郭台銘返台消息則表示，目前繼續等待，若郭台銘回來會跟他聯絡。

▲▼郭台銘座車現身松山機場。（圖／記者羅婉庭攝）

▲郭台銘座車現身松山機場。（圖／記者羅婉庭攝）

▲郭台銘幕僚劉宥彤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘幕僚劉宥彤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

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關鍵字：郭台銘,2020總統大選

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