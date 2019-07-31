郭台銘專機從捷克起飛　靠近「東海」時幕僚才被通知去接機





▲郭台銘幕僚劉宥彤出面說明。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨總統初選民調公布後，便搭機離台沉澱自我，31日下午搭乘從捷克回來的專機抵達台灣，但卻沒有現身在媒體鏡頭前，僅核心幕僚、永齡基金會執行長劉宥彤出面回答媒體問題。劉宥彤提到，其實郭台銘也沒有主動連繫台灣幕僚，大概是30幾分鐘前有機上的人通知他們的。

郭台銘神隱半個月後，30日晚間有媒體傳出，郭台銘將在31日上午7時30分抵達台灣，但劉宥彤卻否認此事，對外表示「董事長沒通知台灣任何人，我們真的不知道部份媒體如何知道。」

但到了31日下午14時左右，根據航班追蹤網站「flightradar24」顯示，郭台銘專機早就從捷克起飛，並且在東海上空往台灣方向飛。

▲▼郭台銘專機從捷克飛往台灣。（圖／翻攝自flightradar24網站）

正當媒體守候松山機場等待郭台銘下機時，劉宥彤突然現身，並且接受媒體訪問。劉宥彤表示，郭台銘這次並沒有跟台灣任何人連繫，所以大家都很厲害，不知道從哪裡得到的消息，「那我們也剛剛才被通知，他還沒有準備好要跟大家有什麼內容可以說明，所以他已經先離開了。」

至於是否算提前回來？劉宥彤提到，「應該說這次沒有通知台灣任何的幕僚，所以我們也是…昨天晚上也是因為聽到媒體說，我們去查詢，那的確也沒有什麼早上7點半的事情，我們也是大概半小時之前才被通知。」

而郭台銘何時才通知幕僚要返台？劉宥彤回應，「其實他沒有主動通知我們，是機上有人通知我們，所以大概是30幾分鐘吧！」

針對郭台銘是不是跟小孩、妻子一同回台？劉宥彤說，「沒有，自己先回來！」但因為她還沒有碰到郭台銘，所以目前還不知道為什麼郭會先回來，「我想過兩天…因為他已經回來台灣了嘛！所以大家就先稍安勿躁，反正他一定會出來跟大家見面。」

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