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郭台銘歐洲度假行李曝光　3套球具、大小行李箱還有「樂高」提帶

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▲▼郭台銘私人飛機降落，搭乘小巴離開停機坪。（圖／記者范綱儀攝）

▲郭台銘搭乘私人專機返台。（圖／記者范綱儀攝）
記者黃巈禾／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘神隱半個月，31日下午結束歐洲行返抵國門，幕僚劉宥彤表示，郭台銘尚未準備好面對媒體，因此先搭車返家。值得一提的是，《ETtoday新聞雲》在現場也直擊了郭台銘跟家人的私人行李，當中還有不少小孩的用品。對於郭台銘夫人曾馨瑩跟小孩是否也一起回來，劉宥彤受訪時僅表示，郭台銘的家人目前還在國外。

郭台銘自國民黨民調初選落敗後，便搭機出國沉澱散心，經過兩個禮拜多，郭台銘終於在31日下午返抵國門。根據航班追蹤網站的飛行紀錄，郭台銘的私人專機GLF6從捷克起飛後一路往台灣前進，私人飛機在下午三點多降落地面前，郭台銘座車也先抵達松山機場準備接機。

31日下午，在專機落地的松山機場吸引許多媒體前往松山機場捕捉他的身影，而《ETtoday新聞雲》也拍攝到郭台銘下機前的身影，從畫面上可以清楚看到郭台銘在走下私人專機前，頭上戴的是他最愛的國旗帽。

另外，根據《ETtoday新聞雲》直擊，郭台銘這趟16天出國散心之旅，帶回的行李也不少。郭台銘的專機落地後，有司機以行李推車將一行人的行李送上保姆車，而這四個行李推車的行李與用品，除了一件高掛的外套外，還包括4、5個行李箱、三套高爾夫球具，另外還有幾個購物紙袋，在現場相當引人注目的也有一個鮮黃色的樂高提袋，裡面裝的是小孩用的背包、玩具等物品。

郭台銘幕僚劉宥彤現身機場接機，接受媒體訪問表示，郭台銘尚未準備好面對媒體，所以已經先離開機場，還需要再休息一下，之後再看看狀況，而且家人也還在國外；團隊也會報告這一兩個禮拜台灣發生的事情，讓郭台銘有所準備，再跟大家報告。

▲郭台銘返台，私人物品上車。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘返台，私人物品上車。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘返台，私人物品上車。（圖／記者林敬旻攝）

▲郭台銘私人物品上車。（圖／記者林敬旻攝）

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