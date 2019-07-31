快訊 ／民進黨2020立委　在林昶佐、洪慈庸選區都禮讓不提名

▲林昶佐、洪慈庸宣布競選立委連任。（圖／時代力量提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨31日舉行中常會前，擬定2020立委選戰，在時代力量立委林昶佐的台北第五選區、時代力量立委洪慈庸選區台中第三選區，以及台灣基進黨發言人陳柏惟有意挑戰的台中第二選區，都不提人選，預計下週三中執會將討論通過。

在近期大小綠之間的關係上，本來友綠的時代力量立委林昶佐、洪慈庸，跟黃國昌與黨中央之間的矛盾都浮上檯面，加上時代力量立委黃國昌揭露國安私菸案，還有高潞‧以用辦公室違反利益迴避等諸多爭議，兩黨關係成為討論焦點。

民進黨中常會前，黨內討論擬定2020立委選戰，在時代力量立委林昶佐的台北第五選區（中正、萬華）、時代力量立委洪慈庸選區台中第三選區（后里、大雅、神岡、潭子），以及基進黨發言人陳柏惟有意挑戰的台中第二選區（大肚、烏日、龍井），都不提人選，預計下週三中執會將討論通過。這意味著，大小綠之間已有部分在進行策略合作，同時也加大時代力量內部的矛盾。

接下來，林昶佐將面對國民黨在台北第五選區的提名人林郁方，而洪慈庸的對手雖然尚未出爐，但外傳可能會對上國民黨的副市長楊瓊瓔；另外，陳柏惟則是挑戰國民黨現任立委顏寬恒。

▲陳柏惟8月10日宣布參選。（圖／翻攝自陳柏惟臉書）