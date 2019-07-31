快訊／郭台銘回來了！私人專機從捷克返台抵達松山機場

▲郭台銘專機抵達台灣。（圖／翻攝自flightradar24網站）



記者蔡文鈴、羅婉庭／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘自國民黨民調初選落敗後，便搭機出國沉澱散心，經過兩個禮拜多，郭台銘終於在31日下午返抵國門。根據航班追蹤網站的飛行紀錄，郭台銘的私人專機GLF6從捷克起飛後一路往台灣前進，私人飛機在下午三點多降落地面前，郭台銘座車也先抵達松山機場準備接機。

郭台銘幕僚劉宥彤在機場受訪時表示，郭台銘尚未準備好面對媒體，還需要再休息一下，家人目前也都還在國外，待休息一兩天後再看狀況。

▲郭台銘返台，私人飛機降落。（圖／記者林敬旻攝）

▲▼郭台銘返台，保母車待命。（圖／記者林敬旻攝）



國民黨總統初選結束後，郭台銘就出國散心，對於是否出來參選一直沒說死，他出國這段期間與台北市長柯文哲結盟的傳聞不斷，挺郭社團「正義老虎軍團」甚至為此發動連署，希望把他喚回台灣選總統。

▲郭台銘。（圖／記者季相儒攝）



▲郭台銘座車現身松山機場。（圖／記者羅婉庭攝）

30日晚間有消息傳出，郭台銘將於31日早上7點半返台，有粉絲聽聞消息後號召要去接機，不過郭台銘辦公室經確認後表示，外傳訊息有誤，郭台銘實際回台時間還不清楚。郭台銘辦公室表示，媒體傳言郭台銘31日上午7點半搭乘專機回台，但台灣的幕僚任何人都沒被通知，經查證，外傳訊息有誤，目前對郭台銘實際回台時間並不清楚，沒有更進一步回覆。

▲郭台銘專機-捷克飛台灣。（圖／翻攝自flightradar24網站）

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