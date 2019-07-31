帶路戰略／第16屆中國-東盟博覽會9月登場　印尼任主題國

▲大陸國新辦宣布16屆中國—東盟博覽會9/20在廣西南寧舉行。（圖／翻攝大陸國新辦官網）

記者曾俊豪／北京報導

大陸國務院新聞辦公室上午舉行記者會，宣布第16屆中國—東盟博覽會（台稱：東協）將於今年9月20日至23日在南寧舉行，印尼第二次出任主題國。此外，商務部部長助理李成鋼提到，RCEP第27輪談判已經落幕，各個領域都取得積極進展，為即將在8月2日和3日北京舉行的RCEP部長級會議打下良好基礎。

李成鋼表示，區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）第27輪談判自7月22日至31日在河南鄭州舉行，除東協10國外，包含中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭、印度共16方700多名代表參加這一輪談判。

他指出，此輪談判期間，各方召開貿易談判委員會會議，舉辦貨物貿易、服務貿易、投資、原產地規則、貿易救濟、知識產權、電子商務、法律和機制等工作組會議。除重申2018年底RCEP領導人第二次會議確定的談判目標，同時按照2019年確定的工作計劃，推動談判。

▲廣西欽州港在一帶一路戰略中扮演重要樞紐。（圖／記者曾俊豪攝）

至於第16屆中國—東盟博覽會，廣西壯族自治區副主席楊晉柏表示，印尼將第二次出任主題國，廣西也與印尼貿易部合作，精心策劃主題國活動。例如中國和印尼政要共同出席主題國「魅力之城」開館儀式，印尼代表團團長將與中國企業CEO舉行圓桌對話會，印尼貿易部將舉辦印尼國家推介會等。

記者會上也公布雙邊貿易，李成鋼指出，「中國已連續10年保持為東盟第一大貿易夥伴，東盟已成為中國第二大貿易夥伴。今年1至6月，中國—東盟進出口貿易額2918.5億美元，同比增長4.2%。截至2018年底，中國和東盟雙向累計投資額達2057.1億美元，雙向投資存量15年間增長22倍。」

▲「大數據」能即時掌握一帶一路貿易情況。（圖／記者曾俊豪攝）