帶路戰略／華人消費超過9成　馬來西亞「燕窩加工業」進駐廣西

▲廣西中馬欽州產業園。（圖／記者曾俊豪攝）



記者曾俊豪／廣西報導

廣西欽州市地處中國大陸面向馬來西亞的最前線，兩國共同籌備「中馬欽州產業園」，地理的優勢吸引不少產業進駐。由於馬來西亞盛產燕窩，全世界的燕窩又超過九成都是被華人消費，也因此，馬來西亞的燕窩加工廠被看好成為產業園的「明日之星」。

「中馬欽州產業園」是中國大陸與外國政府合作在國內建設的第三個國際園區，馬來西亞的「關丹產業園」則是中國大陸與外國政府合作在國外建設的第一個國際園區。「中馬欽州產業園」按照「政府搭台、園區支撐、企業運作、項目帶動、利益共享」的合作模式，是一個高科技、低碳型、國際化的工業園區。

▲一帶一路示意圖。（圖／記者曾俊豪攝）

廣西欽州產業園管委會副主任莫福文表示，燕窩是馬來西亞的特產，也是大馬輸往中國大陸的主要產品之一，銷售對象99％是大陸消費者，「國內市場非常大，目前在欽州產業園的燕窩加工基地，已初具規模。」

他指出，馬來西亞每年對大陸貿易額1000億美元，很多與農產品訊息技術有關，由於廣西是農業大省，因此與馬來西亞互補性強，大陸推動農產品原產地免稅，加上中國東協自貿區免稅，都提高了該地的區位優勢。

莫福文舉例，馬來西亞的燕窩加工基地已正式進駐園區，未來一年加工毛燕可達200噸，產值超過40億。而欽州港的地理位置也大大縮減貨物來往時間，從欽州港到馬來西亞關丹港，只要三天就能抵達，加上進一步簡化通關手續，已能做到「下車即上船 、下船即上車」。

▲廣西欽州產業園管委會副主任莫福文。（圖／記者曾俊豪攝）

除了燕窩加工業，中馬欽州產業園內也引進科技產業，「廣西鑫德利科技股份有限公司」便是其中之一，鑫德利美國康寧公司的合作夥伴，也是美國最大的電信運營商Verzion在中國大陸的唯一供應商，同時也是南韓三星的一級供應商，除了生產鋼化玻璃保護膜外，研發出來的防彈背包還銷往海外。

莫福文表示，儘管園區內產業多樣，但為了解決勞動問題，欽州產業園特別實施「共享工人」制度，也就是讓固定團隊以「任務型」的方式，承接園區內不同企業但是同質性高的工作。此外，也會推動建教合作，提供最新型的生產機器給職業學校訓練學生，「相比使用不穩定性高的越勞，共享工人對企業更有效率。」

▲▼廣西鑫德力科技公司產品「防彈背包」。（圖／記者曾俊豪攝）