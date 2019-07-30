鴻蒙系統跨足手機領域！　梁華：華為有能力發展….不是噱頭

▲華為鴻蒙系統。（圖／翻攝大陸網站）

記者魏有德／綜合報導

華為今（30）日由董事長梁華親自主持記者會，公布上半年業績。有媒體在會上問及「鴻蒙」系統的使用領域會否跨足智慧手機，形成對美政府及供應商談判的籌碼，對此，梁華表示，鴻蒙系統一開始是針對物聯網，「未來手機的作業系統是什麼樣？我相信，我們在這塊是會基於不同產品採取（不同方案）的。」

▲華為深圳總部。（圖／路透）

此前，華為不斷強調「鴻蒙系統」主要用於工業物聯網等方面，不是用於智慧手機系統，但梁華也提到，如果美國允許谷歌為華為提供安卓系統服務，華為會優先繼續使用安卓，但如果美國政府不允許，華為也有能力自己去發展作業系統和生態，「鴻蒙系統不是噱頭，也不是與美國政府談判策略的一部分。」

▲華為董事長梁華（圖／翻攝央視）

自美國商務部將華為列入「實體清單」後，「鴻蒙」作業系統一直受到外界關注，被認為是華為用於反制美方的王牌手段之一，是為了華為手機而準備。

但華為創始人任正非6月受訪時曾提到，「鴻蒙系統並不是像大家想像那樣用在手機中，開發的時候並不是想替代谷歌的，即使谷歌高端系統不對華為開放，目前也沒有做決定會不會轉移做一些生態。」

即便華為高管先後表示，鴻蒙系統主要是用於物聯網，但對於成為智慧手機系統，並沒有把話說死，由今日梁華的回應不難看出，華為如持續成為美國政府針對，未來華為手機或將使用自行研發的作業系統，以保障華為在全球手機市場的一席之地。

