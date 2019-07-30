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上海北京來回飛2次！12小後還在虹橋機場...返京乘客「生無可戀」

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▲▼航班延誤/取消證明。（圖／翻攝新民晚報）

▲備降浦東的飛機。（圖／翻攝新民晚報，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

一架原訂28日從上海虹橋機場飛往北京的航班，由於天氣原因兩次無法降落，而乘客們想也沒想到經過12個多小時後，又回到了虹橋。據悉，這架飛機最後共「飛了」18小時才抵達北京。有一名樊姓乘客回憶第二次返航時，艙內的氣氛很難形容，大家都沒有吵鬧，反而都是一臉傻樣。

綜合陸媒報導，這架東方航空（MU5331）航班原訂28日21點從虹橋飛往北京，結果延誤到29日凌晨2點11分才起飛。好不容易起飛後，在距離北京只有100公里時卻因天候不佳無法降落，於是返回了上海，但虹橋機場容量竟然飽滿停不下，最後只能在凌晨4點59分備降浦東機場。

而浦東負責補飛的（MU533Y）航班在29日上午11點時再次飛往北京，結果又因雷雨無法降落，於是又折返虹橋，最後在下午2點26分降落。這時距離第一次飛行已經過了12個多小時，乘客們還留在虹橋機場。據悉，這架飛機最後是在下午4點多起飛，晚間8點時抵達北京，共花了18個小時。

▲▼航班延誤/取消證明。（圖／翻攝新民晚報）

事後，一名樊姓乘客接受《新民晚報》專訪時表示，當第一次備降浦東時，許多週一要上班的乘客就要求退票，並改搭最早的高鐵趕回北京，但他還是選擇東航的補班（MU533Y）而留下來，沒想到第二趟飛到快北京時還是折返上海。

正當第二次快到北京時，他說，「正當我心心念念等著回京，突然發現飛機開始繞圈了，因為比較累了，也就迷迷糊糊，大概盤旋了10次不到，空乘就告訴我們，要掉頭了，回虹橋。當時機艙內的空氣充滿了生無可戀，也沒有人鬧，大家已經真的萎了。」

樊先生說，第一次返航的時候，大家比較激動，但第二次返航的時候大家已經是「一臉蒙圈、生無可戀，加自我調侃。基本上沒有吵鬧吧，都是相互調侃，氣氛很難形容」。

▲▼航班延誤/取消證明。（圖／翻攝新民晚報）

東方航空30日就在官方微博上指出，7月28日晚以來，因北京及周邊出現大面積雷雨天氣，部分航班運行受到較大影響。公司動態調整航班計劃，在確保安全的前提下盡力保障旅客成行，積極做好旅客服務保障。

他們說，「我們對極端天氣下旅客出行的不佳體驗感同身受，對旅客的理解支持深表感謝。公司提醒廣大旅客及時關注天氣情況及官方渠道服務提示，妥善安排行程。」

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關鍵字：上海,北京,虹橋機場,浦東機場,東航

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