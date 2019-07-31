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帶路戰略／輸出技術、推政務數位化　廣西靠「大數據」切入東協

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▲▼廣西,中國東信,一帶一路。（圖／記者曾俊豪攝）

▲廣西借助「大數據」推廣一帶一路。（圖／記者曾俊豪攝）

記者曾俊豪／廣西報導

廣西是「中國—東盟博覽會」（台稱：東協）永久舉辦地，同時也在中國大陸一帶一路戰略佔有重要地位，這裡和其他國家「互利互通」的除了實體物品之外，大數據也成為新興項目。他們將東協各國分成三個等級，分別採取「共同投資」、「輸出技術與服務」與「政務數字化」等策略，推動數位版的一帶一路。

中國—東盟信息港股份有限公司（以下簡稱：中國東信）是大陸國務院批復成立的國有控股平台型訊息科技公司，主要聚焦雲計算、大數據、互聯網、智慧城市、科技金融、雲通信、容器雲、物聯網與北斗、人工智能等領域，此外，還提供金融投資和服務貿易。

▲▼廣西,欽州,欽州港,一帶一路,港口,海運。（圖／記者曾俊豪攝）

▲實體貿易僅是一帶一路的一部分。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼廣西,東興,東興口岸,北侖河二橋,中越邊境。（圖／記者曾俊豪攝）

大數據如何結合一帶一路戰略，中國東信對外合作部總經理李瑩指出，東協國家可以分成三個發展層級，第一級是新加坡和汶萊；第二級是印尼、菲律賓與馬來西亞這類發展中國家，現在有人口紅利，數位經濟在當地享受藍海；第三類則是寮國、柬埔寨與緬甸這類欠發達國家。

她表示，三大層級中的第一級，中國東信與大國家為輸出技術和服務階段，「跟他們合作單一窗口，例如引來新加坡技術，頂層的設計能力，跟新加坡一起拓展東協其他國家。」

至於發展中的國家，人口紅利則是一大優勢，由於中國東信的最大股東之一是大陸電信商「中國聯通」，因此主要推廣Ｃ端的e-sim業務。至於欠發達國家，則是以政務數位化為主，輸出平台解決方案，像是該公司的「邊貿結算方案」便得到緬甸高度認可。

▲▼廣西,中國東信,一帶一路。（圖／記者曾俊豪攝）

▲中國東信對外合作部總經理李瑩。（圖／記者曾俊豪攝）

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