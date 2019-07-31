國政第一步「不提九二共識」？　韓國瑜：集思廣益後再說明

記者李唯甄、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜正式成為國民黨總統候選人，國政顧問團隊也如火如荼籌劃中，現在顧問團總召確定由前行政院長張善政擔任；對於新的兩岸政策，張善政提出「不再提九二共識」，對此，韓國瑜則語帶保留，表示「會整個集思廣益之後，再來向各界說明我個人的立場跟想法」。

▲韓國瑜被問到「新的兩岸政策」，他表示之後會再作出表述。（圖／記者賴君欣攝）

張善政30日受訪時提到，身為顧問團總召，他的第一步就是捨棄過去的「九二共識」，改提出新的兩岸論述「憲法一中，台灣優先」。張善政指出，國民黨全代會還在講九二共識，但對岸已經不接受「一中各表」了，「九二共識」也已經被污名化，自己會努力跟韓國瑜溝通，希望新的論述能被採用。

▲韓國瑜國政顧問團總召張善政，提出新的兩岸政策。（圖／記者呂佳賢攝）

對此，韓國瑜31日受訪表示，國政顧問團隊除了由張善政擔任總召，也召集許多學者專家和政府官員，一起來擔任智囊；對於張善政提出新的兩岸政策，韓國瑜語帶保留表示，兩岸政策是台灣對外最重要的一環，「會整個集思廣益之後，再來向各界說明我個人的立場跟想法」。

韓國瑜進一步指出，兩岸政策應符合台灣2300萬人民的需要和福祉，既然張善政做了他的表述，後續他自己也會有表述，「不管怎麼樣，和平繁榮、互利共贏是最高的追求目標」。