高潞・以用助理遭爆狂拿400萬補助　時力下午火速召開紀律委員會

記者楊亞璇／台北報導

時代力量立委高潞・以用的國會助理29日遭爆涉嫌非法取得400萬元的綠能補助，高潞・以用深夜澄清，自己擔任立委後，從未利用職權取得補助。時代力量發言人李兆立30日受訪表示，30日下午將召開紀律委員會，目前得到高潞・以用的說法就是她對外的聲明稿，會持續跟高潞・以用聯絡。

李兆立表示，時代力量29日得知後，決策委員會決議啟動調查，30日下午就會召開紀律委員會，若查證屬實，有違法情事，會依規章請高潞・以用請辭，相關調查結果會盡快公佈，根據黨紀規定，該怎麼處理就怎麼處理。

對於助理陳恩澤稱「於法有據」的說法，李兆立強調，各方資料說法陸續出來，經過黨內調查程序，確認相關事實後，才會公佈。至於高潞・以用是否向黨提出說明，李兆立表示，已經看到聲明出來，「得到的資料跟各位一樣」，都有收到聲明，接下來請相關單位協助調查。

談到辭掉立委的處分是否過重，李兆立強調，本黨規章規定，涉嫌瀆職或影響黨的聲譽，最重可要求她辭去立委。若助理所為卻是違法，但高潞・以用不知情，還需要處分嗎？李兆立說，「委員辦公室的狀況，委員應該還是要有一定的⋯至於涉入多深，還是經過調查結果確認」。

李兆立表示，紀律委員會下午召開，持續跟高潞・以用委員聯絡，一定會讓程序完備，涉及委員操守與紀律問屜，會嚴實調查，會請當事人做先關說明，黨團因有對口經濟部，黨團已在協助調查，調查結果會送到黨中央。

此外，針對綠黨提出質疑甚至有挑釁意味，李兆立強調，「作為政黨，歡迎各方提出監督」。

綠黨29日晚間爆料，陳恩澤透過「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」等團體，在1月19日拿了經濟部各200萬元的綠能補助。

高潞．以用29日夜間發出聲明稿澄清，「本人擔任立委後，從未利用職權取得補助，不實指控將造成個人、政黨政治形象上的損害；自己仍會堅持時代力量的政治理念，監督政府施政，維護原住民權益。」

陳恩澤30日也發聲明稿自清，「本人身為台灣原住民族人，積極為原鄉部落發展而努力，均投身公益服務族人，本人所擔任第三部門之職務亦均出自公益法人，法人自得依其獨立法律人格逕自於中華民國之法律規範體系內遂行其法人格。舉凡對於原鄉部落有所助益之政府資源，依法申請，於法有據。」

陳恩澤強調，媒體所載之本人應主動申報一節，係依當時施行之相關規範，並無法源，切勿混淆視聽，損及本人之聲譽。

▲時代力量發言人李兆立，回應高潞‧以用助理領經濟部補助400萬相關新聞。（圖／記者楊亞璇攝）

其他人也看了這些...

► 高潞助理遭控獲400萬補助！ 時力：若屬實將請她辭立委並移送檢調

► 高潞・以用助理遭爆狂拿400萬補助 陳恩澤：我依法申請 於法有據