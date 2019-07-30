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遭爆助理狂撈400萬「綠能補助」　高潞・以用深夜回應了

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▲▼時代力量立委高潞．以用。（圖／記者林銘翰攝）

▲遭爆助理利用職務之便取得補助，高潞．以用澄清了。（圖／記者林銘翰攝）

記者柯振中／綜合報導

綠黨29日晚間爆料，時代力量立委高潞・以用的國會助理涉嫌非法取得400萬元的綠能補助。對此，高潞・以用29日深夜以聲明稿方式澄清，自己擔任立委後，從未利用職權取得補助，這些不實指控將造成個人與政黨的形象損害。

高潞・以用16日才傳出「摔樓梯撕衣服」的事件，29日晚間又被綠黨爆料，她的國會辦公室主任陳恩澤透過「台灣原住民族人文關懷協會」、「台灣創業育成產銷拓展中心協會」等團體，在1月19日拿了經濟部各200萬元的綠能補助。

對於這起案件，時代力量晚間透過新聞稿指出，目前已啟動調查程序，若調查後屬實，將請高潞主動辭去立委、黨內決策委員的職務，同時啟動黨紀調查，如有違法情事，將主動移送檢調單位。

高潞．以用得知事件後，29日夜間發出聲明稿澄清，本人擔任立委後，從未利用職權取得補助，不實指控將造成個人、政黨政治形象上的損害；自己仍會堅持時代力量的政治理念，監督政府施政，維護原住民權益。

＃時代力量立委助理，狂拿經濟部400萬補助？ 高舉新政治大旗的時代力量，長期以最高道德標準來要求別的政黨，那對自己的委員跟助理呢？ 今年一月，經濟部公布「民間團體於偏遠地區設置綠能發電設備」核定名單。在19個申請單位中「台灣原住民族人文...

綠黨發佈於 2019年7月29日 星期一
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關鍵字：高潞・以用,綠能補助,時代力量,綠黨,陳恩澤

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