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高潞・以用徵詢入民進黨列不分區？　時力：子虛烏有

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▲▼高潞．以用（圖／記者李毓康攝）

▲時代力量立委高潞．以用。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

綠黨桃園市議員王浩宇12日在臉書爆出時代力量5席立委中，有3個私下與民進黨友好，甚至曾經私下接觸徵詢加入民進黨的意願，事後更點名時代力量立委高潞・以用將背叛時代力量去民進黨，「實在是太不厚道」。對此，時代力量12日下午否認此事，表示經聯絡確認後，高潞委員表示自己並沒有找過民進黨，民進黨也沒有找過他，此事根本子虛烏有。

王浩宇12日在臉書以「嘴巴說不當小綠，身體卻很誠實」為開頭，表示時代力量目前5席立委，至少有3個私下與民進黨友好，更曾經私下接觸徵詢加入民進黨的意願。但他指出，另外兩個民進黨因為不會要，而為了開拓政黨的生存空間，所以只能頻頻向民進黨開砲，「根本不是為了什麼公平正義」。

接著，他再於臉書PO出時代力量立委高潞・以用的照片，並寫下，爭取綠黨不分區提名，宣傳照片都已經拍好，一聽到沒有排名單第一名，立刻發飆翻臉，跑去跟時代力量要不分區第一名。他認為，四年內先是背叛綠黨，如果現在還要背叛時代力量去民進黨，「實在是太不厚道」。

時代力量12日下午表示，有關高潞・以用將「加入民進黨爭取不分區立委」一事，經聯絡確認後，高潞委員表示自己並沒有找過民進黨，民進黨也沒有找過他，此事根本子虛烏有。

此外，也有外傳長榮空服員工會幹部郭芷嫣遭到解職後，時代力量欲徵召其參選2020年立委，時代力量表示不僅與事實完全不符，更從未與中央黨部求證。時代力量強調，並沒有徵召郭芷嫣參選2020，傳聞同屬子虛烏有。

時代力量表示，針對近來有關黨內選務規劃的各種傳言及揣測，不僅內容缺乏事實基礎，更浪費珍貴的公共討論資源。時代力量選務會依照規劃進行，確認事項都會由中央黨部逐一公開說明，嚴正呼籲各方有心人士適可而止。

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關鍵字：時代力量,高潞・以用,郭芷嫣,2020立委選舉,民進黨

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