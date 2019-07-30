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中午吃鍋！煮雞蛋「蛋白浮人臉」五官飄哀怨味　千人笑瘋：給能齁甲某

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▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲原PO吃火鍋的時候，在雞蛋上看到人臉。（圖／翻攝自靈異公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

再過1天就要邁入農曆七月，也就是台灣人俗稱的「鬼月」，許多光怪陸離的事情，在這個月特別常發生。一名男網友日前去吃火鍋，最後在煮熟的雞蛋上看到一張人臉，清晰的五官讓許多人大開腦洞，聯想到一部恐怖電影，紛紛留言笑說，「人面蛋」、「背後一定有人問雞蛋吼甲某」、「這火鍋有冤情。」

這位男網友近日中午去吃火鍋，最後料吃得差不多的時候，看著在鍋裡浮在湯面上的雞蛋，意外發現一張臉，讓他忍不住拍照上傳臉書《靈異公社》，並在文中表示，「吃個火鍋……最後在煮熟ㄉ雞蛋蛋白上看到清晰的眼睛、鼻子、嘴巴……」

請繼續往下閱讀...

仔細看看照片，原PO幾乎把火鍋料都吃完，剩下湯、一些碎菜和一顆蛋。雞蛋此時已經煮熟漂在湯面上，用哀怨的眼神看著原PO，不過怎麼說「哀怨的眼神」呢？只見雞蛋浮出湯面的蛋白部分，竟然有一張人臉，表情還特別無奈。

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▲▼ 。（圖／翻攝自靈異公社）

▲什麼？怎麼好像聽到「給～能～齁～假～某？」 XD（圖／翻攝自靈異公社）

看到雞蛋上隱約可見的眉毛、細長雙眼、鼻孔，還有微微張開、似乎想表達什麼的嘴，讓不少人想到恐怖電影《人面魚：紅衣小女孩外傳》，紛紛笑呼經典台詞，「雞～蛋～賀～呷～某～～～」、「人面蛋」、「給能喝甲某」、「腦袋出現魚肉好吃嗎」、「然後就會問你說：火鍋好吃嗎？」

其他網友則笑噴留言，「厭世臉表示，你吃看看啊」、「所以你跟它嘴對嘴了嗎」、「雞蛋的前世是諧星來的
」、「蛋黃哥有冤屈想訴說嗎」、「就這樣看著你、看著你、看著你」、「笑死，這邊是搞笑公社嗎」、「看這狀況應該是被被燙死的」、「真的是人臉，他好不屑哦！」

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關鍵字：火鍋,雞蛋,蛋白,人臉,靈異公社

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