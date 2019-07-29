「爸~我很想您」求夢過世公公！狂擲10笑杯　媳一回想愣住...網剛鼻酸秒噴飯

▲公公母湯嚇人啊QAQ。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

家住新北的陳小姐和公婆感情非常好，難過的是，公公今年4月離開人世，而她直到現在仍無法接受這個事實，昨晚她在祖先廳與老人家聊天，並希望公公能到夢裡看她，沒想到一連擲了10次笑杯，事後她猛然將兩次奇怪的經驗串聯，赫然發現原因；而網友們看完也破涕為笑，直呼「公公好調皮」。

陳小姐昨晚在祖先廳和公公聊天，一股腦說了一堆感性的話，「爸爸祢在家嗎？」「爸爸祢知道我很想祢嗎？」「祢會怪我沒有天天拜祢嗎？」「其實我心裡還是無法接受祢離開我了，我們這輩子當父女的時間太短了」。

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▲公婆待她就像親生女兒一樣，到現在她仍無法接受公公已經離開了。（圖／陳小姐授權引用）

在抒發思念與鬱悶之情後，陳小姐話鋒一轉，滿心期待地問，「那爸爸祢晚上要來夢裡看我嗎？」怎料剛剛的答案都一切正常，這回竟擲了個笑杯，於是她連忙追問，「笑是什麼？祢不想來看我嗎？」「祢不願意來看我嗎？」「那祢要來看我嗎？」然而這一連串問句的回應，通通都是笑杯。

講到最後陳小姐終於投降，拿了公公想喝的啤酒放到牌位前後，她便走回房間。過了約莫兩小時，她一出房門口，就看到廁所門口有一隻壁虎，動作緩慢地從她房間門口走過，「不是在天花板或是牆壁，而是在地上。當下我嚇得花容失色，崩潰大叫，衝進房間拿殺蟲劑狂噴再衝回去，我在這個家3年，連我老公都沒看過家裡有壁虎。」

▲原來擲那麼多笑杯，都是有原因的。（圖／記者周宸亘攝）

但這一幕讓她突然想起另一次的情況，她回憶道，「我們家也不曾看過蟑螂，在公公過世後，我跟我老公看到一隻非常大的蟑螂，突然出現在床上，而且行動非常緩慢，我當場崩潰尖叫大哭，老公則趕緊把蟑螂弄死。」

思及此，陳小姐瞬間恍然大悟，「我好像明白了......為什麼我問我公公要不要來看我，一直都是笑杯了。」原本溫馨的父女情，在急轉彎的劇情下，莫名惹笑大票網友，「可惡...看到最後一句，我的眼淚縮回去惹」、「可以用可愛一點的方式出現嗎」、「公公傻眼！啊...不是要我來看妳」、「公公無奈只能笑笑」、「妳一直把人家打死」。

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