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士官長釣魚救小兵過世！晚點名「靈狗狂吠」現奇事　值星官：他很重義氣

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▲▼新訓、阿兵哥、菜鳥、陸軍、軍人、新兵。（圖／陸軍司令部）

▲原PO說，事發於他剛下部隊時。（圖／示意照／圖中人物和新聞無關／陸軍司令部）

記者陳俊宏／綜合報導

「我差不多該走了…」一名退伍網友分享當兵時連上發生的「軍紀案件」，一名士官長為了救小兵而離開人世，沒想到部隊晚點名時發生一件奇事，士官長的女友還聽到車上收音機自動播歌手倪安東的一首歌。他說，士官長生前是重義氣的人，過世後仍不忘部隊的同袍以及身邊的家人。

「這是我這輩子第一次面對身邊的人往生」，原PO今天（29日）在「靈異公社」臉書社團說，剛下部隊時，某個假日大家一如往常休假，士官長就帶一名阿兵哥到海邊釣魚，沒想到悲劇就此發生，只回來了一位。

請繼續往下閱讀...

「士官長為了救那位小兵就這樣走了」，原PO表示，在士官長過世後的某一天晚上，當時他背值星集合部隊實施晚點名，連上一隻很有靈性的小狗一直對門口狂吠；過程中某位貌似有陰陽眼的士官，看到已過世的士官長回連隊陪著大家一起集合。

▼原PO指出，士官長離開了，狗也不吠了。（圖／示意照／翻攝Pixabay免費圖庫）

狗。（圖／取自CC0圖庫Pixabay）

原PO指出，在晚點名結束後，只見士官長對那位士官說「我差不多該走了」；原來，士官長是回來陪大家參加最後一次的晚點名，士官長離開了，狗也不吠了。

原PO說，又有一天，士官長的女朋友開著他生前留下來的車，這時車上的收音機突然自己打開，並播放著倪安東的《Sorry That I Loved You》，似乎是士官長在透過收音機向女朋友說對不起。

原PO感嘆，士官長生前是重義氣的人，過世後仍不忘部隊的同袍以及身邊的家人，原來人死後，對生前的一切人事物還是會有一定的不捨。

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關鍵字：士官長,靈異公社,晚點名

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