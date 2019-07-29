　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／醫院施工！兼職哥「躺病床補眠」2句話嚇閃離　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友常利用假日做兼職，昨日他和3位同事被派到某間醫院進行拆除工程，由於其他人都外出買東西，所以他便趁休息時間，找一間乾淨病房補眠，沒想到卻誤踩禁忌，嚇得趕緊逃離。

網友昨在「靈異公社」娓娓道來，雖然他有份穩定的工作，但還是會利用假日時間，做臨時工來賺零用錢，「今天我跟另外3個被派到某醫院做拆除，因為院方怕我們吵到病人，所以要我們下午2點之後再施工，我想說爽到了，可以多睡1個小時」。

當時吃完午飯，其他人說要去買檳榔、啤酒，而他便獨自找了較乾淨的病房睡午覺，「就在我滑完手機準備補眠的時候，我聽到房內有人突然說了聲，『抱歉，你睡到我的位置了』，我睜開眼看了一下房間，沒人啊？ 應該是我聽錯了，於是轉身繼續睡......。」

請繼續往下閱讀...

▲醫院施工！兼職哥進病房補眠「2句話嚇閃離」　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的。（圖／翻攝自靈異公社）

▲醫院的空病床別亂躺。（圖／翻攝自靈異公社）

怎料，過沒幾分鐘，原po感覺有人直接在耳邊說，「你睡到我位置了」，由於太過清晰，嚇得他立刻起身離開病房，跑去找其他同事。網友們看完也一陣毛，直呼「我相信，因為我遇過類似的事情」、「還好沒被扁」，還有人忍不住歪樓，「那人好有禮貌耶」、「祂也太有禮貌了，還說抱歉」、「蠻有禮貌的阿飄」。

另外，不少熱心網友提醒，醫院病床千萬別亂躺，「你膽子可真大，病床也敢亂躺，尤其是沒住人的病床沒事不要躺」、「醫院的床一直都是滿的」、「空病床是不能亂睡亂躺的」；對此，原po表示，自己一開始是睡陪床，不過實在太難躺了，所以乾脆換到病床上睡。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

ET快訊
獨／風光開幕不到1年…解婕翎飲料店無預警收攤
「館長換血」內幕解析！醫揭「血漿置換術」關鍵病況
28歲男臥舉遭70kg槓鈴壓頸16分腦死　World Gym

關鍵字：病床,醫院,病房,禁忌,靈異公社,阿飄,兼職哥

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃屎哥犧牲召喚成真！林志成「9月破館長神話」...閉關鍛鍊：暫不聯絡外界

影／「希望多撐點時間…」館長躺病床2.5小時「換血」嘆：非常痛苦

影／好市多「5元薯餅」他看3次發現bug！網友震驚大筆戰　痛罵：雷到爆

影／想看另一半私下和誰聊天？　LINE一招「隱藏訊息全曝光」

影／熊貓叫3次！2遇鮮肉外送員「帥又嫩」　地方媽媽齁不住：還是騎重機

影／釣女當面告白…「甘蔗男」秒笑回10字　2萬網怒洗版：渣出新高度！

影／館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　他超商捕獲「桃紅安全帽騎士」反差樣曝光

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果粉被盜刷3323元　別做3個動作保荷包

夏天炎熱多汗 miraDry儀器治療多汗症免開刀痛苦　但要避免臂叢神經損傷

影／醫院施工！兼職哥「躺病床補眠」2句話嚇閃離　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

夏天炎熱多汗 miraDry儀器治療多汗症免開刀痛苦　但要避免臂叢神經損傷

影／醫院施工！兼職哥「躺病床補眠」2句話嚇閃離　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的

同學都有！五年級女兒討手機「遭4點駁斥」秒落淚　爸求助：該買嗎

買大肉包！他咬一口「紮實麵粉」忙找肉餡…扒開秒傻　咬面圖一曝網笑噴

影／3總統、26次專機出訪...華航大賣4.2萬條菸　一張表看懂「誰超買最多」

腳底刺出小洞直冒血！「尖頭兇手」一曝光猛戳1.7萬人笑點：眼神好鄙視

桃園機場地勤男員工感染麻疹　接觸者73人納入監測

4萬人擠爆兩廳院廣場！雲門林懷民告別：鄉愁對我來說是滷肉飯和這場景

影／吃屎哥犧牲召喚成真！林志成「9月破館長神話」...閉關鍛鍊：暫不聯絡外界

台鐵全新彩繪列車來了！原民繽紛圖騰躍上太魯閣　運用班次表公布

中職／彭政閔引退賽單場觀眾人數　將破陳金鋒引退紀錄

共軍演練越線！　國防部：有信心守護家園，維護主權

大哥汪見「蔬菜餐」表情超厭世　網歪樓：後面的雞也太淒慘了

不限時段！台中火烤吃到飽慶父親節一律329元　有70種海陸食材

迎集團百年！AIA友邦人壽力推7大精選保單　「百元捐百萬」公益助弱勢

離婚傳1個月…　黃曉明改口「對Angelababy的暱稱變了」網友秒懂：祝福

129年以來最陰暗東京「日照僅44小時」　服飾業大受打擊：銷售額狂下滑

夢到爸爸安迪入夢擁抱　TRASH主唱哭到崩潰「應該就是他了」

被看衰「胸大無腦」 女星背143道滿漢全席六萬獎金抱回家

詹子晴飲料店紅到日本　連續5天業績破「百萬日幣」

色誘風流前夫脫褲！她一把剪掉「下體＋子孫袋」沖馬桶...

生活熱門新聞

LINE新功能「隱藏訊息全曝光..

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當..

「甘蔗男」誘女告白　2萬人怒：..

「快遞已發簡訊」點開錢就飛！果..

他PO文公審外送員　對話曝光風..

硬扛館長11腿　吃屎哥認了藏鏡..

8月初熱帶擾動活躍　氣象局曝可..

陸配健保卡借表妹　用掉90萬醫..

一張表看懂私菸案「誰超買最多」

周四起變天南部有雨到下周　颱風..

桃園人筆記！8/12大停水最長..

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人..

林志成「9月破館長神話」吃屎哥..

更多熱門

相關新聞

士官長救小兵過世！晚點名現奇事「他很重義氣」

「我差不多該走了…」一名退伍網友分享當兵時連上發生的「軍紀案件」，一名士官長為了救小兵而離開人世，沒想到部隊晚點名時發生一件奇事，士官長的女友還聽到車上收音機自動播歌手倪安東的一首歌。他說，士官長生前是重義氣的人，過世後仍不忘部隊的同袍以及身邊的家人。

3女童一個拉一個海邊溺水　貴人救3命6年後病逝

空房傳鈴聲　護理師一句…安靜了

24歲嫩妹「看一眼老賓士」下秒被上身

被一股力量拉進大豹溪！　他伸腳嚇壞大家

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 統一發票 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 吳宗憲 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

台中麥當勞女神消失3年！連懷2胎「長輩暴風升級」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

太平槍手太陽穴中彈亡　警追4小時轟47槍

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面