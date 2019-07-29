影／醫院施工！兼職哥「躺病床補眠」2句話嚇閃離　網驚曝禁忌：祂算很有禮貌的

網搜小組周亭瑋／綜合報導

一名網友常利用假日做兼職，昨日他和3位同事被派到某間醫院進行拆除工程，由於其他人都外出買東西，所以他便趁休息時間，找一間乾淨病房補眠，沒想到卻誤踩禁忌，嚇得趕緊逃離。

網友昨在「靈異公社」娓娓道來，雖然他有份穩定的工作，但還是會利用假日時間，做臨時工來賺零用錢，「今天我跟另外3個被派到某醫院做拆除，因為院方怕我們吵到病人，所以要我們下午2點之後再施工，我想說爽到了，可以多睡1個小時」。

當時吃完午飯，其他人說要去買檳榔、啤酒，而他便獨自找了較乾淨的病房睡午覺，「就在我滑完手機準備補眠的時候，我聽到房內有人突然說了聲，『抱歉，你睡到我的位置了』，我睜開眼看了一下房間，沒人啊？ 應該是我聽錯了，於是轉身繼續睡......。」

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▲醫院的空病床別亂躺。（圖／翻攝自靈異公社）

怎料，過沒幾分鐘，原po感覺有人直接在耳邊說，「你睡到我位置了」，由於太過清晰，嚇得他立刻起身離開病房，跑去找其他同事。網友們看完也一陣毛，直呼「我相信，因為我遇過類似的事情」、「還好沒被扁」，還有人忍不住歪樓，「那人好有禮貌耶」、「祂也太有禮貌了，還說抱歉」、「蠻有禮貌的阿飄」。

另外，不少熱心網友提醒，醫院病床千萬別亂躺，「你膽子可真大，病床也敢亂躺，尤其是沒住人的病床沒事不要躺」、「醫院的床一直都是滿的」、「空病床是不能亂睡亂躺的」；對此，原po表示，自己一開始是睡陪床，不過實在太難躺了，所以乾脆換到病床上睡。

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