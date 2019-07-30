管碧玲沒買免稅品嗆賭發雞排　發函打臉華航限時查清楚





▲蔡英文出訪隨行委員，管碧玲、羅致政、趙天麟。（圖／記者陶本和攝）

【12：36更新 華航回應】

記者袁茵／台北報導

針對華航私菸案，曾執行過13次專機任務的空服處空服管理部經理劉建文30日接受專訪時提到，「全機可能就蔡英文總統沒有買免稅品，她太忙了！」此話卻將風波延燒到隨行立委，使民進黨立委管碧玲緊急在臉書上澄清，「本人全程也都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品。」若她有買，就在華航總公司發雞排，無限量。

管碧玲30日在臉書上提到，華航「派」三管理階層代表上廣播節目，談「你所不知道的總統專機」，被主持人詢問總統蔡英文有買免稅品嗎？劉建文回應「好像全機就蔡英文沒買」。

「我要鄭重告訴華航，本人全程也都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品，稍早也已去函華航要求查明。」管碧玲強調，「如果沒有人冒我的名，那麼這位經理就是隨意、離譜、不查證、毫無根據、傷及無辜的信口亂扯，華航會出大問題，也只是剛好而已，會有更糟的事也不意外。」

最後，管碧玲說，如果有查到她這次與總統出訪行程中，有買任何華航免稅品，「我就在華航總公司發雞排，無限量。」

除了管碧玲之外，同樣隨蔡英文出訪的立委羅致政也在臉書上澄清，劉建文的言論「已明顯暗示除總統外所有人都涉入此案，這種沒有證據的爆料，不僅模糊了我們辛苦拚外交的亮麗成果，更嚴重損害所有無端捲入者、包括我個人的名譽！」並且強調自己無論事前或機上，也沒有購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買。

對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，華航發言人劉朝洋表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

▼管碧玲去函華航要求查明。（圖／翻攝自管碧玲臉書粉專）