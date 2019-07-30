私菸案燒9天…綠委自清「我沒買」　趙天麟認「買一條菸、化妝品」

▲民進黨立委趙天麟。（資料照／記者陶本和攝）



記者蔡文鈴／台北報導

（更新：12：38華航回應）

私菸案延燒第九天，究竟有沒有更高層官員涉入此案備受討論。對此，華航空服處空服管理部經理劉建文30日受訪表示，全機可能只有總統蔡英文沒有買免稅品，此一說法拋出，讓隨機同行的立委管碧玲、羅致政發臉書自清，另外，立委趙天麟也坦承自己買一條菸跟部分化妝品，完全合法。華航稍早回應，聊天過程造成誤會，已向立委致歉。

趙天麟表示，對於私菸案調查進度，期待司法與行政的調查與懲處儘速完成，他也受到多方詢問是否有買菸，趙天麟坦承，「只有在機上購買免稅商品，總共是一條菸及化妝品等物品」，是用來送給親友跟自用的，完全符合規定，請大家放心。

▲管碧玲澄清自己沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品。（圖／翻攝自管碧玲臉書粉專）



另外，對於華航人員指全機只有蔡英文沒買免稅品；同行的管碧玲在臉書鄭重聲明，「本人全程也都沒有預購、訂購、購買任何華航的免稅品」，還嗆賭雞排自清；羅致政也在臉書聲明，「我都沒購買任何免稅品，更沒參加國安局的團購，不只是菸品，任何免稅品都沒買。」

▲蔡英文出訪隨行委員，管碧玲、羅致政、趙天麟。（圖／記者陶本和攝）



對於華航人員發言稱「全機只有總統沒買免稅品」一事引發立委不滿，華航發言人劉朝洋表示，因是個聊天節目，當時聊天過程很輕鬆，就脫口而出「大概只有蔡英文沒買」的口誤，並非有意造成外界誤會，稍早華航也向委員辦公室連絡上，表達歉意。

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