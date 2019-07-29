　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

緊急醫療救護訓練助教班圓滿完成　屏東到院前急救教育更上層樓

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲安泰醫院 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班28日進行成果驗收。▲（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，昨天經各團隊學員展現創意、活力學習成果後劃下美句點，未來將回到所在地，展現緊急救護能量。

▲在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，28日劃下美句點。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼馬來西亞救傷隊徽與參訓志工。 

▲在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，28日劃下美句點。（圖／記者陳崑福翻攝）

這次參訓學員有39位，他們分別來自中華民國紅十字會新高雄分會、屏東縣威鯨救難協會、屏東科技大學休閒運動健康系、慈惠醫護管理專科學校物理治療科、中華民國學校護理人員協進會與全安救護車公司與遠從馬來西亞的聖約翰救傷隊的5名隊員。課程安排了教導助教如何設計學員隊形、綜合演練情境、訓練橋段、運用多媒體教材等內容。

▲在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，28日劃下美句點。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼學員開心拿到結業證書、合影。

▲在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，28日劃下美句點。（圖／記者陳崑福翻攝）

28日進行課程總驗收，由聖約翰救傷隊全國總指揮官賴斯民拿督與其夫人黃麗華拿汀現場參與演練驗收。其中，馬來西亞救傷隊示範CPR壓胸教學、中華民國學校護理人員協進會示範國小學童急救教學、屏東縣威鯨救難協會示範溺水病患急救教學，過程搭配歌曲、角色扮演、情境模擬等教學技巧，現場熱力破表。最後還由教官團加碼示範急產教學，4人一組模擬急產狀況，配合急產歌，讓在座所有學員印象深刻。

賴斯民拿督表示，台灣急救訓練的教學技巧非常活潑與生活化，與傳統教學截然不同。他特別感謝廖訓禎醫師與安泰團隊給馬來西亞的到院前急救教育注入了新的元素。

安泰醫療體系蘇主榮執行長說，東港安泰醫院已獲衛生福利部核可屏東首家高級救護技術員訓練醫院；而急救推廣教育師資的專業和應變能力，與到院前救護傷病患的存活率與品質息息相關，唯有教師們具有正確的態度、知識、技能，配合純熟生動的教學技巧，才能將社區的急救品質推向更高境界。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，希望藉著到院前救護、急診醫療與重症醫療的整合，讓生命之鍊中的每一個環可以環環相扣，提升傷病患的存活率。

安泰醫院蔡宗昌總院長表示，安泰醫院長期致力於緊急救護技術EMT人員的教育訓練及推廣，每一年訓練出的350-400位EMT1，成為屏東重要的在地緊急救護能量。未來將持續邀請策略聯盟所有的夥伴們，藉著各種課程、交流與經驗分享，精進台灣的緊急救護教學。

ET快訊
「好好照顧我女兒」太平槍手太陽穴中彈亡　警轟47槍
台中麥當勞女神消失3年變更正！連懷2胎「罩杯暴風升級」0崩壞

關鍵字：屏東,東港,安泰醫院,緊急醫療救護訓練助教班,馬來西亞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

緊急醫療救護訓練助教班圓滿完成　屏東到院前急救教育更上層樓

花蓮市父親節送贈禮　900份實用手電筒及11合1瑞士刀送長輩

「食在好台東」系列活動開跑　親子食農探索營先上場

終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票　居民驚呆：差不多賺200

桃園觀音垃圾場連3年火警　居民：總有一天會被毒死

嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

嘉義市動物節毛小孩嘉年華　呼籲民眾愛護動物

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

把拔開箱保麗龍池「麻糬臉雪貂」　地鼠式探頭賣萌...網融化：Q到炸

18歲女選手磁性嗓飆原創曲　「洗腦旋律」華晨宇讚：這作品真的好

開單員「月薪5萬」不畏日曬雨淋　每天來回22趟、日開2000張單！

21歲「呆萌少年」飆出撕裂高音　李榮浩搶人：我有跟你一模一樣的T恤

硬扛館長11腿「隔天身體狀況曝光」　吃屎哥認了有藏鏡人：被騙去！

緊急醫療救護訓練助教班圓滿完成　屏東到院前急救教育更上層樓

花蓮市父親節送贈禮　900份實用手電筒及11合1瑞士刀送長輩

「食在好台東」系列活動開跑　親子食農探索營先上場

終於等到「淡水國賓影城」！千人排5小時搶票　居民驚呆：差不多賺200

桃園觀音垃圾場連3年火警　居民：總有一天會被毒死

嘉市「健康盃」3對3籃球鬥牛賽　比照NBA國際賽事規格

嘉義市動物節毛小孩嘉年華　呼籲民眾愛護動物

選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

如果劇團《大野狼拯救小紅帽》開演　3千人「擠爆巨城支持」

台南登革熱防治使用誘卵桶監測　病媒蚊風險高低指標依據

藥廠二代堅持當斜槓漫畫家！黃熙文35年創作原畫展　打造AR場景拍照區

挑戰台中顏家！基進黨陳柏惟8/10宣布「在最不可能的地方獲勝」

外媒分析美中談判「難產重大協議」　彭博：沒有一方急著妥協

批韓國瑜「政治金光黨」　黃光芹：不要再讓政客寄生

健保卡盜用「逃逸外勞」佔大宗　7月起醫院可要求出示雙證件

華為首個鯤鵬生態基地及超算中心落戶廈門　5年花137億建生態圈

工總指出　五缺六失的困境　4年沒有解決

天心最後選擇他！　製作人證實《最佳利益》將推第二季

蜂蜜引誘！廣原迷路小熊「移籠野放」等媽媽　林管處：體力食慾超好

半夜上廁所！一瞥牆「浮21張人面」飄空洞眼神　木然臉怨氣破表…真相糗翻

地方熱門新聞

淡水國賓影城插旗！千人排5小時..

桃園觀音垃圾場再傳火警　居民：..

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持..

免費釣魚帶漁獲還打75折　社長..

海巡無人機蒐證漁船違規函辦

罷韓活動場地找到了！28日五甲..

女友困廁所尖叫　男破門救人鎖匠..

台東香蕉園出現「小黑狗」　一看..

深夜改裝車噪音　瑞芳警查獲73..

台南登革熱防治　使用誘卵桶監測

三芝牧蜂農莊　體驗傳統手工割稻

他家門口自劃3車格　遭鄰居霸佔..

為6萬醫藥費　婆婆忍病痛賣玉蘭..

短褲妹遭擊落跌　路人幫撐傘遮陽

更多熱門

相關新聞

屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

國民黨28日舉行第20屆第3次全國黨代表大會，通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020總統提名。國民黨中央委員蘇清泉也展現氣度，在會場公開將全力為屏東縣第一選區立委參選人葉壽山及第二選區立委參選人周佳琪輔選，讓「屏東贏」，兩人都當選，為屏東縣民服務，讓縣民再次感受國民黨服務鄉親的的用心及熱誠。

東森鎖定世新大馬生　每年釋出30職缺

大馬榴蓮節「貓山王」「黑刺」飄香 達人「吃好挑好」秘訣大公開！

說3次塔拉克　大馬前國王最嚴重離婚

國小導師送男童遊戲點數　拐回家性侵

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 統一發票 艾成王瞳 王令麟 京阿尼 吳宗憲 聖地牙哥動漫展 反送中遊行 三上悠亞 韓國瑜 王令麟 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 王令麟 寶可夢Pokemon 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 安以軒 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 我們與惡的距離 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐 任達華

熱門新聞

館長健康亮紅燈！躺病床嘆：非常痛苦

BMW重機男自撞　頭顱連安全帽噴20公尺遠

甜美網紅「被迫刪濾鏡」現真面目！網崩潰

阿湯哥愛女舒莉13歲「變一個人」

好市多5元薯餅bug！網震驚筆戰：雷爆

私菸案後民調　韓黑議員：恭喜國瑜

LINE新功能「隱藏訊息全曝光」

好心收留已婚朋友「住樓上房間」！他驚：和我姐睡

快訊／台中男路上猛開3槍！警包圍…他當場斃命

叫外送遇鮮肉　地方媽媽齁不住

「甘蔗男」誘女告白　2萬人怒：渣出新高度！

台中賓士男斃命　生前視訊求照顧女兒

鍾明軒到日本玩「犯大忌」挨轟！

館長揭吃屎哥：3輛賓士接送　當晚畫面曝光

還記得維大力黑人？超狂近況曝光

更多

最夯影音

更多

BY2飆原創曲《都是假象》　痛心訴11年出道辛酸...觀眾聽哭

王瞳甜勾艾成「沒理由分手」　甩小三罵名臉書寫的不是我！

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

劉以豪「不夠！還不夠」超慾眼神開撩　郭雪芙主動激吻...互脫衣滾上床

吃屎哥帶種單挑館長72秒被打趴 「九陰白骨爪」被斷招：我不敢惹

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

熊出沒！　野生動物的天堂

即便是隨意駐足休息，映入眼簾皆是美如畫的風光，還有機會與生活在此的野生動物相遇

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面