緊急醫療救護訓練助教班圓滿完成　屏東到院前急救教育更上層樓

▲屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班28日進行成果驗收。▲（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

在屏東縣東港安泰醫院進行的緊急醫療救護訓練助教班，昨天經各團隊學員展現創意、活力學習成果後劃下美句點，未來將回到所在地，展現緊急救護能量。

▲▼馬來西亞救傷隊徽與參訓志工。

這次參訓學員有39位，他們分別來自中華民國紅十字會新高雄分會、屏東縣威鯨救難協會、屏東科技大學休閒運動健康系、慈惠醫護管理專科學校物理治療科、中華民國學校護理人員協進會與全安救護車公司與遠從馬來西亞的聖約翰救傷隊的5名隊員。課程安排了教導助教如何設計學員隊形、綜合演練情境、訓練橋段、運用多媒體教材等內容。

▲▼學員開心拿到結業證書、合影。

28日進行課程總驗收，由聖約翰救傷隊全國總指揮官賴斯民拿督與其夫人黃麗華拿汀現場參與演練驗收。其中，馬來西亞救傷隊示範CPR壓胸教學、中華民國學校護理人員協進會示範國小學童急救教學、屏東縣威鯨救難協會示範溺水病患急救教學，過程搭配歌曲、角色扮演、情境模擬等教學技巧，現場熱力破表。最後還由教官團加碼示範急產教學，4人一組模擬急產狀況，配合急產歌，讓在座所有學員印象深刻。

賴斯民拿督表示，台灣急救訓練的教學技巧非常活潑與生活化，與傳統教學截然不同。他特別感謝廖訓禎醫師與安泰團隊給馬來西亞的到院前急救教育注入了新的元素。

安泰醫療體系蘇主榮執行長說，東港安泰醫院已獲衛生福利部核可屏東首家高級救護技術員訓練醫院；而急救推廣教育師資的專業和應變能力，與到院前救護傷病患的存活率與品質息息相關，唯有教師們具有正確的態度、知識、技能，配合純熟生動的教學技巧，才能將社區的急救品質推向更高境界。

安泰醫院蘇清泉榮譽院長表示，希望藉著到院前救護、急診醫療與重症醫療的整合，讓生命之鍊中的每一個環可以環環相扣，提升傷病患的存活率。

安泰醫院蔡宗昌總院長表示，安泰醫院長期致力於緊急救護技術EMT人員的教育訓練及推廣，每一年訓練出的350-400位EMT1，成為屏東重要的在地緊急救護能量。未來將持續邀請策略聯盟所有的夥伴們，藉著各種課程、交流與經驗分享，精進台灣的緊急救護教學。