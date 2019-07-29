耶誕夜前夕酒駕自撞送醫死亡　家屬告醫師疏失求償110萬被駁回

▲屏東縣張姓男子酒後自撞護欄死亡，家屬告醫師疏失，求償110萬被駁回。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣張姓男子2016年耶誕夜前夕飲酒後駕車自撞護欄，經送醫急救後內出血死亡，其家屬以急救室醫師井未積極治療，致其內臟出血未被發現死亡，起訴要求醫師賠償撫養費等共110萬元，屏東地院根據醫事審議委員會報告書及檢方不起訴處分書等資料，認定醫師已盡醫療責任，駁回聲請。全案可上訴。

張姓男子家屬主張，張於2016年12月25日凌晨因車禍被送醫急救，張、戴兩位醫師是該醫院急診室醫師。張被送到急診室時，醫院僅為腦部電腦斷層及胸部放射線檢查，而無進一步積極醫療處置，逕放置診間觀察。

致張當時腹部鈍傷導致內臟出血未被發現，在場戴、張兩位醫師只診斷他頭部胸部挫傷、手腳多處挫傷、右踝部撕裂傷及意識昏睡等病徵，給予藥物注射處置，並將他放置診間觀察，致他延誤醫療時機而因多處內臟出血引起低血溶性休克死亡，因此認張、戴兩位醫師有醫療疏失，醫院負有連帶責任，求償110萬元。

法院調查，發現張於12月25日凌晨2 時15分許，駕駛自小客車自撞東港警分局前護欄，受傷送醫後，於當天上午11時37分許，因受有胸腹鈍傷併多處器官內出血，續發低血溶性休克而致死，醫師已做一定治療。而家屬對張、戴兩位醫師提出過失致死罪等告訴，均被檢方以罪證不足做出不起訴處分確定。兩位醫師也否認有過失，醫事審議委員會也鑑定醫師沒有過失，認張家屬主張沒有理由駁回。