東森集團鎖定世新大馬生　預計今年9月起每年釋出30個職缺

▲世新大學透露，將和東森集團合作，提供大馬生實習、就業機會。（圖／世新大學提供）

記者許展溢／台北報導

世新大學董事長周成虎昨（27日）晚上出席「世新大學馬來西亞校友會5週年慶」晚宴透露，東森集團總裁王令麟將拓展大馬市場，預計要和世新合作，每年釋出30個職缺，讓通過實習的大馬學生到東森任職。世新副校長陳清河表示，計畫正在積極進行，最快今年9月新學期就會開始執行。

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▲周成虎透露，東森集團將提供就業機會給世新大馬生。（圖／世新大學提供）

周成虎會中表示，王令麟提到大馬媒體界中，目前世新大學校友佔多數，因此主動和他聯繫談合作，預計讓通過實習的大馬學生直接在集團內任職，預計每年釋出30個正職的職位。

▲世新目前有400多位大馬學生。（圖／ETtoday資料照）

陳清河指出，世新目前有400多位大馬學生，由於《ETtoday新聞雲》目前發展非常蓬勃，王令麟希望在具有多元文化的馬來西亞能有些拓展，甚至可以在地化，也就是「當地取材」，提供優秀、努力又很善良的大馬生實習、就業機會。

陳清河說，計畫將提供在學學生實習，畢業後直接任用，大馬生未來畢業後，不管要留在台灣或回馬來西亞都沒問題。尤其，大馬生來台唸書，對台灣媒體理解度高，加上他們具有當地文化條件，期盼能在短時間內達到「人力紅利」 效益。

▲陳清河透露，此計畫最快今年9月開始執行。（圖／世新大學提供）

世新大學校長吳永乾會中提到，世新大學的教學設備和各項課程都持續改善、成長。目前更是大陸和台灣公認最好的大學之一，且企業最愛的碩士生中調查结果顯示，世新在私立大學中蟬聯第一名。

陳清河透露，消息才剛出去不久，已有超過10位大馬生想報名，現在學校正積極和東森談細節，預計近期會正式簽約，最快今年9月新學期就會執行此計畫。