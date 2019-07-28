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選舉是非已過…屏南立委選舉　蘇清泉：全力支持周佳琪

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▲國民黨中央委員、安泰醫院榮譽院長蘇清泉，公開表態全力支持周佳琪、葉壽山參選立委。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲國民黨中央委員蘇清泉，公開表態全力支持周佳琪、葉壽山參選立委。 （圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

國民黨28日舉行第20屆第3次全國黨代表大會，通過提名高雄市長韓國瑜代表參選2020總統提名。國民黨中央委員蘇清泉也展現氣度，在會場公開將全力為屏東縣第一選區立委參選人葉壽山及第二選區立委參選人周佳琪輔選，讓「屏東贏」，兩人都當選，為屏東縣民服務，讓縣民再次感受國民黨服務鄉親的的用心及熱誠。

▲國民黨中央委員、安泰醫院榮譽院長蘇清泉，公開表態全力支持周佳琪、葉壽山參選立委。 （圖／記者陳崑福翻攝）

▲蘇清泉（面對鏡頭者）參加國民黨全代會。

蘇清泉說，葉壽山是優秀人才，曾擔任過屏東市長、高雄市政府社會局長 擁有豐富的行政經驗，長期關懷弱勢及屏東建設與發展，這次在第一選區（屏北）黨內民調初選贏了縣議員宋麗華，如由葉壽山他當選立委，一定是縣民之福。

這個選區，除葉壽山外，還有民進黨籍立委鍾佳濱、無黨籍縣議員蔣月惠兩人參選；另立法院長蘇嘉全的太太洪恆珠動向備受矚目。

國民黨屏東第二選區（屏南）黨內初選，蘇清泉原本支持他參選縣長時擔任副總幹事、也是他擔任屏東縣黨部主委時擔任書記長的林育先參選，兩人均勤走基層，競爭激烈，最後由周佳琪出線。蘇清泉陣營動向就備受矚目。

蘇清泉今天說，先前選舉傳出是是非非，都已過去，周佳琪的父親周典論是現任議長，她在代替父親受理漁民陳情事件時，發現均與漁業署等中央法令規定有關，無法使上力，看到漁民鄉親焦慮、無奈的神情，讓她很不忍，才站出來參選立委，為鄉親服務，這股精神，令人感動，決定全力支持。

據悉，蘇清泉先前擔任立委時，為屏東縣農漁產品找出路，提高農漁民收益，獲得不少農漁民支持；參選縣長時，上勤走全縣基層，累積更多能量，選舉結果，雖輸給潘孟安6萬5千多票，但拿了近20萬票，是國民黨21年來得票數最高的縣長候選人，尤其枋寮、小琉球兩鄉得票數贏了對手，展現基層實力。他表動支持周佳琪，對她的選情有加分作用。第二選區除周佳琪，還有競選連任的民進黨籍莊瑞雄。

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關鍵字：屏東,立委,選舉,蘇清泉,周佳琪

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