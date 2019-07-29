買大肉包！他咬一口「紮實麵粉」忙找肉餡…扒開秒傻　咬面圖一曝網笑噴

▲原PO買了一顆肉包，卻彷彿是在吃饅頭。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣人對食物特別講究，不過有時也會遇到店家要考量成本、出現「偷工減料」的情況。一名男網友買了一個大肉包，明明咬了很大一口，卻壓根看不到餡料，扒開一看後，忍不住狂酸「這大肉包餡料還真他ㄋㄟㄋㄟ的多呀！」看到照片後，其他人紛紛留言「是山東大饅頭夾肉丸啦」、「買饅頭送肉了，還嫌。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，他買了一個大肉包，咬了好大一口，心中忍不住冒出問號，「咦！肉餡呢？」接著，他再咬一口另一邊，終於看到內餡，最後他把肉包扒開，一看整個傻眼，因為餡料少得讓他直諷「這大肉包餡料還真他ㄋㄟㄋㄟ的多呀！」

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▲原PO咬了一口肉包，但根本沒吃到餡料。（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，原PO拍下咬下一口肉包的畫面，通常這時候應該要看到一點餡料，但眼前卻只看到紮實的麵粉，彷彿根本是在吃饅頭。接著原PO從另外一邊再咬一口，發現內餡後，忍不住拍下雙邊對比，只見右方都是麵粉，左邊則看到肉餡，看起來彷彿不是同一顆肉包。

▲餡料都在肉包另外一邊。（圖／翻攝自爆廢公社）

最後，原PO將肉包扒開，發現中間包餡料的部分幾乎是半空的，裡面的肉餡size只有一顆貢丸大。不只原PO看傻眼，其他網友也紛紛直呼，「饅頭皮、湯圓餡」、「麵粉才是主體」、「其實……你買的是包子口味的饅頭」、「你買到包子王。」

▲肉餡份量讓網友都看傻。（圖／翻攝自爆廢公社）

更有網友笑說，「這一定是製造包子的機器誤會了」、「你買的是饅頭，肉是送的」、「恭喜您，這是新產品，包子饅頭，一半是包子，另一半是饅頭，滿足有選擇性困難的顧客，可以同時吃到肉包豐富和饅頭的純粹。」

還有人好奇發問，「內餡如果這麼小，裡頭洞應該也很小啊！且洞的牆壁應該不會有內餡的顏色」，另一位網友則猜測，「應該是包餡後整型時就包不均勻,2次發酵後整個歪一邊。」

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