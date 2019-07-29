反送中包圍中聯辦！港警發射催淚彈驅趕　國徽急用「塑膠箱」保護

▲反送中示威者包圍中聯辦，工作人員趕緊用透明塑膠箱保護國徽。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

香港反對修訂《逃犯條例》的示威者28日發起中上環遊行，雖然遊行申請並未得到警方批出不反對通知書，但民眾仍自發性行動。據悉，當天有群眾企圖突破阻擋並包圍中聯辦，警方在驅趕當中發射催淚彈和橡皮子彈，使得警民再次爆發肢體衝突。中聯辦工作人員擔心國徽再次遭受汙染，於是罩上透明塑膠箱，並架起2公尺高的充水式護欄戒備。

綜合港媒報導，活動自下午3點從中環展開，群眾不顧警告，往西環中聯辦以及銅鑼灣購物區的方向前進，警方只好設置路障並發射催淚彈驅離，呼籲在場人士盡快離開，切勿衝擊警方防線；不過有民眾為了反抗，便向警方丟擲磚塊，甚至有示威者當場燃燒紙皮雜物推向警方防線。

▼警方發射催淚彈驅趕人群。（圖／達志影像／美聯社，下同）

今（29）日清晨7點多左右，仍可見有多名員警在相關地區把守；大陸國務院昨天預告，港澳辦今天會回應香港事務，這將是這波反送中示威以來，大陸首度正式對外說明。香港政府新聞處新聞主任則聯合發出公開信聲明，「我們永遠站在雞蛋那邊，希望香港盡快恢復和平。」

部分陸媒則發表文章評論，發生在香港的暴力事件，其性質早已超出「和平示威」、「言論自由」範疇，當警方已發出禁止公眾集會及反對公眾遊行通知後，激進示威者仍集結，並作出一連串暴力行為；香港特區政府和警方面對這種情況，不應有任何猶豫或任何「心理負擔」，該出手時就出手，理應依法辦事，對暴力行為依法懲治。