港警施放美製催淚彈　CNN記者極度難呼吸「這次非常嗆」

▲香港728遊行，民眾與警方陷入激烈衝突。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

香港反送中示威邁入8周，昨（28）日民眾發起「全城追究上環開槍大遊行」，至今49人被警方逮捕。美國有線電視新聞網（CNN）記者科倫（Anna Coren）與團隊進行連線前受到港警所施放的催淚彈影響，雖然事後沒有大礙，她仍覺得最新的一次「非常嗆」，跟過往感受明顯不同。

連線以前，棚內一名女主播先說明科倫被催淚彈擊中，她接著詢問，「你和團隊成員都還好嗎？」科倫則表示狀況都還好，不過有些她沒有預料到的場面，警方開始施放催淚彈，「這一次非常嗆…如果你的面罩沒有戴得相當緊，它（氣體）就會跑進來。」

科倫說明，中了催淚彈的時候，她與其他人都嗆個不停，「極度難呼吸，我們必須從那邊離開。」她還觀察到，跟過往8周的手段相比，港警最新驅逐示威的速度變得更快，警方也動用催淚彈、橡膠子彈以及辣椒噴霧等。

根據CNN報導，25歲的Ventus Lau參與28日的示威，形容警方的決定並不合理，港警鎮壓的邏輯將會阻斷未來的和平抗議，「這嚴重威脅到我們在香港的言論自由。」

▲民眾使用雨傘保護自己。（圖／路透）

港警與示威民眾28日陷入激烈衝突，警方施放催淚彈、橡膠子彈等，街道立刻被白色煙霧籠罩。抗議者則拿起盾牌、棍子或雨傘保護自己，同時向警方投擲磚塊、雞蛋等物品。外媒發現，港警28日使用的催淚彈許多由美國製造。