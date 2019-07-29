「藏攻擊性武器、非法集結」　港警拘捕中上環49人：被動使用武力

▲警察公共關係科高級警司余鎧均28日凌晨召開記者會。（圖／翻攝香港電台視像新聞臉書，下同）

記者張靖榕／綜合報導

香港28日發起「全程追究上環開槍大遊行」，抗議港警21日在上環朝示威者無預警施放多枚催淚彈、橡膠子彈及海綿彈。不過遊行示威者被警方限制只能在中環遮打花園「集會」，期間不斷爆發衝突；警方晚間開始清場，並在凌晨2時召開記者會譴責示威者暴力行動升級，因此對示威者使用武力是被動情況，目前至少拘捕49名男女。

綜合報導，儘管「全程追究上環開槍大遊行」被警方限縮成範圍只在中環遮打花園的「集會」，但示威群眾仍展開遊行，繼續以行動表達其抗議訴求。28日晚間11時，港警在上環二度驅離示威者，警告若有集結人士拒絕離開現場，會執行拘捕行動。午夜之前，銅鑼灣及上環示威者已紛紛乘坐港鐵離開，當時網路上廣泛流傳旺角站及西鐵站出現大批警員戒備，元朗站也有白衣人在區內「巡邏」。

午夜過後，遮打花園集會發起人劉穎匡表示，這起遊行估計最高峰時達1萬1000人參與集會，並強烈譴責警方冷血清場，已經造成多名記者甚至是小孩受傷；警方則指集會高峰期約5000人到場。

▲▼暴力衝突升級，警方拘捕示威者。（圖／翻攝香港電台視像新聞臉書）

29日凌晨的香港也不平靜，針對28日晚間流傳特首林鄭月娥將在隔日下午以身體狀況為由請辭，由政務司司長張建宗接任6個月任期，目前已被部分媒體引述特首辦否認。

凌晨2時，警察公共關係科高級警司余鎧均在灣仔警察總部舉行記者會，指事件至今已拘捕49名男女，理由是「未經批准的集結」及「藏有攻擊性武器」等。她譴責示威者大規模破壞政府公務、四處縱火，並使用多種「致命武器」襲擊警察。

警方在桌上陳列示威者所使用過的武器工具，當中有滅火器、板手、弓箭等，不過余鎧均表示，弓箭只是撿到，並沒有看到任何人使用。她接著表示，激進示威者行越演越烈，甚至向警方丟磚頭、油漆彈等，還用彈弓射擊；然而當被問及是否因警方使用不恰當武力，才導致示威者行動升級，以及警員是否違反《警察通例》，將譴責警隊無紀律時，她並無正面回應，只一再強調是示威者行動危險程度升級，因為現在已經開始有大肆破壞政府公物和縱火的行為。