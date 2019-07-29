期盼盡快恢復和平！　港府新聞主任聯合發聲：我們永遠站在雞蛋那邊

▲上環728遊行，警方強勢清場。（圖／路透社）

記者洪珮瑄／綜合報導

為了追究在721遊行中，警方施發多枚催淚彈、橡膠子彈進行清場，香港28日再次發起「中上環遊行」抗議，期間部分示威者從德輔道中兵分兩路，與警對峙。對此，香港政府新聞處新聞主任聯合發出公開信聲明，「我們永遠站在雞蛋那邊，希望香港盡快恢復和平」。

綜合港媒報導，昨（28）日的遊行因遭警方反對，最後改為在中環遮打花園舉行，直到稍晚因警方截查一輛私家車，讓部分示威者從德輔道中兵分兩路，往西環中聯辦及銅鑼灣崇光百貨前進。而警方則在晚間7點左右，開始於干諾道西、上環一帶發射多枚催淚彈、橡膠子彈、海綿子彈驅散人群。

香港政府新聞處新聞主任昨日聯合發出《致全體香港人公開信》公開信，內容表示，林鄭月娥從未正面回應市民的5大訴求，面對記者質問只是重覆答話，每個週末透過新聞處，用政府發言人名義來譴抗議活動，甚至成為例行公事，「我們明白社會期望新聞處能夠保持中立，但當前的局勢已沒有選擇的餘地，保持中立等於向惡勢力低頭。」

▲香港28日發起「中上環遊行」，卻遭警方反對。（圖／路透）

公開信中指出，元朗發生白衣人攻擊無辜市民事件令人震驚，然而政府隨後卻將上環抗議活動與元朗事件的回應混為一談，新聞稿更以暴力衝擊等字眼形容示威者，對於元朗事件卻輕輕帶過，「我們時刻提醒自己，做好一個公務員之前，要先好好做一個人，身為真正的香港人，必須明辨是非善惡。」

最後，信中強調，「我們都是身處高牆的雞蛋，在雞蛋和高牆之間，我們除了永遠站在雞蛋那邊，更加希望可以成為保護雞蛋的高牆，我們相信，只有暴政沒有暴徒，願事件可以盡快平息，使社會恢復平靜，讓香港人享有免於恐懼的自由。」